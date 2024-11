Koniec tego dobrego. Koledzy wściekli na Mbappe!

Kylian Mbappe wciąż obrywa za wyjątkowy słaby debiut w El Clasico. Jego Real Madryt przegrał aż 0:4, a sam Francuz, na którego przybycie tak bardzo czekali kibice, zanotował wstydliwe liczby. Aż osiem razy łapany był na spalonym, a do tego wyszło, że przez 90 minut przebiegł raptem osiem kilometrów. To wynik bardzo słaby, biorąc pod uwagę, że zwykle zawodnikom spokojnie udaje się przekroczyć 10 km, a w jednym z meczów ubiegłego sezonu Gavi przebiegł ich aż 12. Nic więc dziwnego, że na Mbappe wściekli są także koledzy z drużyny.

Bunt w szeregach Realu. Koledzy mają dość Mbappe. "Nasiliły się gorące rozmowy"

Taką informację przekazało hiszpańskie Relevo. Zdaniem graczy Realu kiepskie liczby Mbappe wynkają z niewielkiego zaangażowania w grę w obronie. - Z tego powodu w drużynie panuje pewna irytacja w kontekście roli Mbappe, jeśli chodzi o zakasywanie rękawów. Po meczu przeciwko Borussii, a szczególnie przeciwko Barcelonie, wewnątrz grupy pomiędzy zawodnikami nasiliły się gorące rozmowy i debaty, których celem było znalezienie rozwiązania dla braku równowagi na boisku - czytamy.

Według Relevo Mbappe najrzadziej odzyskuje piłkę po pressingu spośród wszystkich napastników LaLiga, którzy rozegrali przynajmniej 300 minut w tym sezonie. Robi to średnio... 0,63 raza na 90 minut. - Takie jest pragnienie Valdebebas wobec Mbappe, aby dokonał samokrytyki i zrozumiał, że jest równie ważne jak to, co w ataku, jak to, co w obronie - podkreśla portal.

Ancelotti szuka rozwiązania problemów Realu. Zawrzało na treningu

W ten weekend Mbappe nie miał okazji się zreflektować, bo sobotni mecz z Valencią został przełożony z powodu katastrofalnych powodzi. Gracze Realu za to intensywnie trenowali i zdaniem Relevo atmosfera była bardzo napięta, a to za sprawą trenera. - Ancelotti bardzo pasjonował się swoimi zawodnikami podczas tego nietypowego tygodnia w Madrid Sports City. Więcej krzyczał, był bardziej aktywny, podobnie jak jego syn Davide - zauważono. Szkoleniowiec w ten sposób próbuje zażegnać kryzys, bo "doszedł do wniosku, że przede wszystkim musimy skupić się na systemie defensywnym".

Kolejny testem dla Mbappe i Realu będzie wtorkowy mecz z AC Milanem w Lidze Mistrzów. Odbędzie się on 5 listopada o 21:00.