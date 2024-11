A jednak! La Liga wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu. Chodzi o Barcelonę

FC Barcelona rozgrywa jak na razie kapitalny sezon. Jest w doskonałej formie i niedawno rozbiła aż 4:0 Real Madryt. Dwa gole w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski. Dzięki udanym występom ekipa Hansiego Flicka jest liderem tabeli i ma dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe? Madryt zdecydował. Ale akcja

Mecz Barcelony z Atletico Madryt jednak w Hiszpanii

Niedawno władze La Ligi wpadły na zaskakujący pomysł. Otóż okazuje się, że spotkanie FC Barcelony z Atletico Madryt, które odbędzie się 22 grudnia, planowano rozegrać w Miami. Ekipa z Katalonii nie deklarowała niechęci na takie rozwiązanie, a Atletico miało być "na tak". Teraz w tej sprawie nastąpił przełom.

Jak przekazał "Sport", La Liga wycofała się jednak z tego pomysłu. Powód? "Wydaje się, że organ, któremu przewodniczy Javier Tebas, uważa, że "nie jest to czas na przenoszenie spotkania do Miami ze względu na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Walencji (powódź, w której zginęło wiele osób - przyp. red.)" - czytamy.

Dziennikarze dodają, że władze mają obecnie inne priorytety. Z powodu wspomnianej powodzi odwołano mecze i La Liga musi skupić się na stworzeniu terminarza rozgrywek ligowych i Copa Del Rey. Hiszpanie nie wykluczają jednak, że któreś z hitowych spotkań zostanie rozegrane w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. "Barcelona spodziewała się zarobić za ten mecz około sześciu milionów euro i negocjowała, aby jej kibice mogli podróżować do Miami lotami czarterowymi" - podsumowali dziennikarze.

Obecnie zespół Hansiego Flicka skupia się na najbliższym meczu. Już w środę zmierzy się na wyjeździe z Crveną Zvezdą w Lidze Mistrzów. Następnie w niedzielę czeka ją starcie z Realem Sociedad. Atletico z kolei w tych samych dniach zagra z PSG i Mallorką.