Oto "plan Messiego" na powrót do Barcelony! Lewandowski już zaciera ręce

Leo Messi w 2021 r. opuścił FC Barcelonę w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Był bowiem gotów iść na daleko idące ustępstwa, aby tylko zostać zarejestrowanym do gry przez pogrążony w kryzysie finansowym klub. Ostatecznie władze z prezesem Joanem Laportą na czele uznały, że lepszym wyjściem będzie rozstanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe? Madryt zdecydował. Ale akcja

Leo Messi wróci do FC Barcelony? Zaskakujący scenariusz. "Emocjonalny ostatni taniec"

Po dwuletnim pobycie w PSG Argentyńczyk przeniósł się do Interu Miami. Na amerykańskich boiskach jego gwiazda świeci pełnym blaskiem i powinno tak być przynajmniej do końca 2025 r., gdy wygasa jego kontrakt. A co będzie później?

Bardzo zaskakujący scenariusz przedstawił portal elgoldigital.com, który pisze o "planie Messiego". "Jednym z tych celów może być zakończenie kariery w FC Barcelonie, klubie jego życia" - czytamy. Tylko kiedy zawodnik miałby tam wrócić? "Ścieżki argentyńskiej gwiazdy i Barcelony mogą się skrzyżować przed mundialem w 2026 r." - wskazano.

Wszystko opiera się na założeniu, że piłkarz nie przedłuży kontraktu z Interem Miami i poszukałby nowego klubu, "aby jak najlepiej przygotować się na imprezę, która odbędzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku". Mistrzostwa świata miałyby być ostatnim rozdziałem jego bogatej kariery, stąd pożegnanie z piłką klubową w Barcelonie "byłoby bardzo emocjonalnym ostatnim tańcem. Szczególnie biorąc pod uwagę obecny poziom zespołu, co pozwoliłby Argentyńczykowi walczyć o Ligę Mistrzów". Dodano, że "to okazja, której ani Messi, ani FC Barcelona nie mogą przegapić, aby spuentować prawdopodobnie najlepszą karierę w historii piłki nożnej".

Leo Messi i Robert Lewandowski razem zagrają w FC Barcelonie? To możliwe, ale...

Gdyby taki sensacyjny powrót rzeczywiście doszedł do skutku, to argentyński gwiazdor mógłby zagrać z Robertem Lewandowskim. Ten ma kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/26, lecz należy pamiętać o klauzuli zabezpieczającej Barcelonę. Ostatni rok jest opcjonalny, a odpowiedni zapis zostanie aktywowany dopiero wtedy, gdy Polak rozegra co najmniej 55 proc. możliwych minut. Chociaż w jego obecnej formie (17 bramek w 15 meczach) musiałby nastąpić jakiś kataklizm, aby nie spełnił tego warunku.

Mimo wszystko trudno powiedzieć, czy będzie mu dane zagrać w jednej drużynie Messim, który nie tak dawno deklarował, że nigdzie się nie wybiera. - Inter Miami będzie moim ostatnim klubem. Na ten moment sądzę, że będzie to mój ostatni klub. Uwielbiam grać w piłkę nożną, wszystko sprawia mi większą przyjemność, ponieważ mam świadomość, że zostało mi tego coraz mniej - mówił przed tegorocznym Copa America.

W tym sezonie Leo Messi rozegrał 24 mecze w barwach Interu Miami. Udało mu się strzelić 22 gole i zaliczyć 13 asyst.