Media: Oto skład Barcelony. Pilne wieści ws. Szczęsnego

FC Barcelona w niedzielne popołudnie stanie przed szansą na powiększenie przewagi nad Realem Madryt do dziewięciu punktów. Jaki skład na mecz z Espanyolem przygotowuje Hansi Flick? Co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowski? "Mundo Deportivo" podzieliło się swoimi przewidywaniami, z których wynika, że dojdzie do rotacji w jednej formacji.

