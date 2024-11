Lewandowski jest królem! Wyjątkowa chwila. Nie mogło być inaczej

Robert Lewandowski po raz trzeci w karierze będzie miał okazję zagrać w derbach Barcelony. Bez względu na to, jak wypadnie, przy okazji meczu z Espanyolem czeka go wyjątkowa chwila. Przed pierwszym gwizdkiem planowana jest krótka uroczystość, w trakcie której Aitana Bonmati pokaże się ze Złotą Piłką, a Lamine Yamal z trofeum Kopy. Za to Polak odbierze wtedy specjalną nagrodę.

