Wyciekły stroje FC Barcelony na następny sezon! "Wyjazdówki" wzbudziły wrogość

Stroje, w których FC Barcelona występuje w bieżącym sezonie, budziły skrajne emocje w momencie ich ogłaszania. Fanom, delikatnie mówiąc, nie przypadły do gustu zwłaszcza domowe trykoty, a także trzeci komplet. Zwłaszcza te drugie były dość odważne, bo jasnozielony raczej nie kojarzy się z katalońskim klubem. Gorzej oberwało się jednak koszulkom domowym, które niektórzy fani w komentarzach nazywali nawet "kostiumem klauna".

Barcelona zmaże plamę z tego sezonu?

Jak dotąd jednak pod kątem wyników kojarzyć się mogą bardzo pozytywnie, bo Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka imponuje, a najlepszym tego potwierdzeniem było niedawne rozgromienie Realu Madryt 4:0 i to na Santiago Bernabeu. Możliwe zatem, że jeśli "Blaugrana" odniesie sukcesy w tym sezonie, fani szybko zapomną o fatalnych wrażeniach związanych z koszulkami. Niemniej wiele osób zapewne nie mogło się doczekać, co takiego Nike przygotuje na sezon 2025/26 i bardzo możliwe, że wyczekiwanie właśnie dobiegło końca.

Choć do początku następnych rozgrywek jeszcze daleko, portal Memorabilia1899 specjalizujący się właśnie w trykotach FC Barcelony, ujawnił na portalu X pierwsze przecieki dotyczące wyjazdowego, a także trzeciego kompletu. W delegacjach "Blaugrana" grać ma w jasnożółtej koszulce z ciemnofioletowymi wstawkami po bokach. Co ciekawe, fioletowy ma być też herb klubu. Jeżeli chodzi o trzeci komplet, zamiast jasnozielonych koszulek z niebieskimi wstawkami jak w tym sezonie, w przyszłym ujrzeć mamy koszulki o kolorze łososiowym (lub brzoskwiniowym, ale odcień każdy oceni sam), a wstawki po bokach i herb będą granatowe.

Mieszane reakcje kibiców. Trzeci komplet trafił w gusta, ale wyjazdowy...

Pojawiły się już także pierwsze komentarze kibiców Barcelony w tej sprawie. Co sądzą oni o nowych trykotach? To zależy, o których mówimy. Wyjazdowe stroje zostały przyjęte bardzo chłodno, wręcz wrogo. Fanów nie przekonuje zwłaszcza fioletowy herb. "Herb powinien zachować oryginalne kolory", "Słabe, ten fioletowy herb w ogóle nie pasuje, już lepiej jakby czarny dali", "To jest takie złe...", "Proszę nie, to jest wręcz chore" - to tylko niektóre z komentarzy.

Na pocieszenie dla Barcelony, trzeci komplet to już inna historia. Tutaj widzimy znacznie więcej pozytywnych komentarzy. "Zdecydowanie najlepsze spośród całej trójki", "Ten zestaw jest naprawdę ciekawy w przeciwieństwie do dwóch pozostałych", "Czy możemy to ustanowić wyjazdowym kompletem, a te żółte trzecim?", "Ta mi siedzi, pozostałe zdecydowanie nie" - czytamy.