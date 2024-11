Real chce wyłożyć za niego 150 mln euro. Są nowe wieści. Robi się gorąco

Real Madryt ma za sobą trudne dni. Euforyczne nastroje po zwycięstwie 5:2 nad Borussią Dortmund opadły po porażce 0:4 z Barceloną, a także poniedziałkowej gali Złotej Piłki, którą klub zbojkotował i w ten sposób podpadł wielu osobom.

Cierpliwość zdaje się tracić również prezes madrytczyków Florentino Prezes, który coraz bardziej naciska na Carlo Ancelottiego w kwestii dokonania zmian w składzie. A być może zdecyduje się sypnąć groszem i sprowadzi młodą gwiazdę piłki nożnej.

Real Madryt rusza po Floriana Wirtza. Są nowe informacje. Kolejni giganci w grze

Niedawno poinformowano, że Real chciałby pozyskać Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. 21-latek jest jednym z liderów mistrzów Niemiec, a w Madrycie widzą w nim następcę 39-letniego Luki Modricia i są gotowi wyłożyć nawet 150 mln euro. Transfer ten wydaje się coraz bardziej prawdopodobny.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg, który w kontekście młodego Niemca wymienia też dwóch innych europejskich gigantów. " Real Madryt poważnie myśli o pozyskaniu Floriana Wirtza, a również Manchester City otrzymał również informację, że Real naciska na pozyskanie 21-latka" - napisał w serwisie X.

Nie tylko Real Madryt chce Floriana Wirtza. Bayer Leverkusen woli uniknąć jednego

"Rozmowy między Realem Madryt a przedstawicielami Wirtza już się odbyły. Jednak obecnie nie ma żadnych negocjacji z Bayerem Leverkusen. Ten nadal ma nadzieję, że piłkarz zostanie lub nawet przedłuży kontrakt. Leverkusen wolałby sprzedać go Realowi Madryt, ponieważ chce zapobiec przejściu do Bayernu Monachium" - dodał. Wychodzi na to, że szykuje się bardzo interesująca rywalizacja o podpis reprezentanta Niemiec.

W obecnym sezonie Florian Wirtz dalej pokazuje wielką klasę i po 15 meczach dla Bayeru Leverkusen ma siedem goli oraz jedną asystę.