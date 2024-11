Tyle zarabia Lewandowski. Ujawnili pensje w LaLiga. Sensacja

Robert Lewandowski za kadencji Hansiego Flicka przeżywa wielkie chwile w barwach FC Barcelony. Przed tygodniem strzelił dwa gole, a jego zespół pokonał Real Madryt aż 4:0. W ten sposób Polak dopisał sobie 16. i 17. bramkę w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dla Katalończyków jest wręcz nieoceniony, co przekłada się na powalająco wysokie zarobki.

Lewandowski lepszy od Mbappe i Viniciusa. Ujawniono ich zarobki. Można się zdziwić

Jak ujawnił portal capology.com, Lewandowski jest obecnie najlepiej zarabiającym piłkarzem LaLiga. Za cały sezon ma zainkasować 33,3 mln euro, czyli w przeliczeniu na polską walutę prawie 146 mln zł. W poprzednich latach podawano, że Polak zarabia mniej niż 30 mln euro. Działo się tak dlatego, że w jego umowie istnieje zapis, dzięki któremu z każdym sezonem otrzymuje wyższą pensję. Dzięki temu udało mu się teraz zdeklasować nawet największe gwiazdy Realu Madryt.

To właśnie one zdominowały czołową dziesiątkę zestawienia najlepiej opłacanych graczy. Tuż za plecami Lewandowskiego znalazł się Kylian Mbappe. Francuz zarabia od niego nieco ponad 2 mln euro mniej. Dziwić może to, że na podium zabrakło miejsca dla Viniciusa Juniora. Drugi najlepszy piłkarz świata według plebiscytu Złotej Piłki zarabia "tylko" 20,83 mln euro, a więc sporo mniej od wymienionej wcześniej dwójki. Zajmuje więc dopiero czwarte miejsce, a wyprzedza go jeszcze David Alaba (22,5 mln euro).

Lewandowski zdeklasował konkurencję. Oto lista najlepiej zarabiających graczy LaLiga

Niektóre źródła wcześniej podawały, że Lewandowski wcale nie jest najlepiej zarabiającym piłkarzem ani w Hiszpanii, ani w samej FC Barcelonie. Więcej od niego miał zarabiać Frenkie de Jong. Tymczasem według capology.com holenderski pomocnik inkasuje tylko 19 mln euro za sezon. To przekłada się na siódmą pozycję. Przed nim są jeszcze Jan Oblak - jedyny przedstawiciel Atletico Madryt w najlepszej dziesiątce - i Jude Bellingham z pensją rzędu 20,83 mln. Kolejne miejsca zajmują zaś Fede Valverde, Thibaut Courtois, Eder Militao i Antonio Ruediger.

Top 10 najlepiej zarabiających piłkarzy La Liga w sezonie 2024/2025 wg capology.com: