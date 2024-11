Kibice wydali wyrok ws. Lewandowskiego. To oznacza jedno

Nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski notuje jeden z najlepszych początków sezonu w swojej karierze. 36-letni napastnik zagrał w 14 spotkaniach (La Liga i Champions League), zdobył aż 17 bramek i miał dwie asysty. Przed niedzielnym meczem derbowym z Espanyolem jest na uwadze hiszpańskich mediów. "Lewandowski - Joan Garcia, czyli skrzyżowanie liderów w derbach" - to tytuł tekstu w prestiżowym hiszpańskim dzienniku "Marca", w którym dziennikarze ostrzegali Lewandowskiego przed bramkarzem Joanem Garcią.

Hiszpanie nie mają żadnych wątpliwości. Robert Lewandowski zdobędzie gola w derbach

W tym samym tekście dziennikarze zrobili krótką sondę dla internautów, związaną oczywiście z Robertem Lewandowskim. Zadali następujące pytanie: Myślisz, że Robert Lewandowski znów zdobędzie bramkę w derbach? Czytelnicy nie mieli żadnych wątpliwości. Aż 88 proc. głosów było na "tak"!, a zaledwie 12 proc. na "nie". Dotychczas (stan na sobotę, 2 listopada po godz. 10) oddano 527 głosów. Przypomnijmy, że jeśli Lewandowski zdobędzie bramkę z Espanyolem, to będzie to jego już szósty z rzędu mecz z przynajmniej jednym trafieniem. Byłby to jego najlepszy wynik, odkąd dołączył do FC Barcelony.

Dotychczas Robert Lewandowski przeciwko Espanyolowi zagrał w La Lidze dwa razy i zdobył dwa gole. Było to jednak w sezonie 2022/2023.

FC Barcelona po jedenastu kolejkach jest liderem La Ligi. Ma 30 punktów, sześć więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt. Espanyol z 10 punktami jest na siedemnastym miejscu, tuż nad strefą spadkową.

Początek spotkania 12. kolejki: FC Barcelona - Espanyol w niedzielę, 3 listopada o godz. 16.15. Zapraszamy serdecznie na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.