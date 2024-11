Gwiazda Barcelony zakpiła z Realu po gali Złotej Piłki. Oj, zaboli

Choć przez bardzo długi czas, a nawet jeszcze w samym dniu gali, za faworyta do zgarnięcia Złotej Piłki uchodził Vinicius Jr, nagroda ostatecznie trafiła do Rodriego z Manchestery City. Hiszpan to mistrz Anglii oraz mistrz Europy z tego roku. Gdy Real Madryt dowiedział się, że to nie ich zawodnik otrzyma nagrodę, w stolicy Hiszpanii wpadli w furię. Natychmiast wycofali z gali wszelkich swych przedstawicieli, włącznie z piłkarzami.

Real Madryt ocenzurował Złotą Piłkę. Inne nagrody nie miały znaczenia

Mało tego, we wszelkich mediach związanych z klubem nie pojawiła się ani jedna wzmianka o gali. Zupełnie jakby nigdy się nie odbyła. To, że Real został wybrany najlepszą drużyną roku, Carlo Ancelotti trenerem roku, a Kylian Mbappe zdobył nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszego gracza, nie miało żadnego znaczenia. Real spakował "zabawki" i tyle go widzieli. Zachowanie to wzbudziło wiele kontrowersji. Wiele osób uznało to za zupełny brak szacunku względem Rodriego, który uczciwie zwyciężył (czy zasłużenie, to już każdy oceni sam).

Pau Cubarsi nie ma wątpliwości czym jest Złota Piłka

Realowi słów krytyki nie szczędził nawet Pau Cubarsi. Zaledwie 17-letni obrońca to ostoja defensywy FC Barcelony. Był on nominowany do nagrody im. Raymonda Kopy dla najlepszego gracza roku do lat 21, ale ostatecznie powędrowała ona do jego kolegi z zespołu Lamine'a Yamala. Cubarsi został zapytany o zachowanie Realu w rozmowie z radiem "Esports RAC1". Jego wypowiedź nie pozostawia wątpliwości, wbił Realowi mocną szpilkę.

- Ja i Dani Olmo pojechaliśmy tam, mimo że nie zdobyliśmy żadnych nagród. Chcieliśmy po prostu uczestniczyć w wydarzeniu, które jest ważne dla każdego zawodnika. Niezależnie od tego czy coś wygrasz, czy nie. Bycie w czołowej dziesiątce czy dwudziestce, któregokolwiek z zestawień tam to też wielkie wyróżnienie - ocenił Cubarsi.

Młody obrońca wypowiedział się także o samym fakcie zwycięstwa Rodriego. - Ja nie byłem zbytnio zaskoczony, że Vinicius nie dostał Złotej Piłki. Było bardzo blisko między nim a Rodrim. Ostatecznie cieszę się, że to Hiszpan zdobył nagrodę - powiedział 17-latek.