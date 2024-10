Kosmiczny wyczyn Lewandowskiego. "Druga młodość"

Robert Lewandowski wrócił do wielkiej formy i od początku sezonu czaruje w FC Barcelonie. W niedawnym El Clasico zdobył dwie bramki, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców La Ligi. Teraz jego liczbom przyjrzało się "Mundo Deportivo", które wykazało, jak wielki progres poczynił napastnik w porównaniu do poprzedniego sezonu. Bez dwóch zdań robi to nieprawdopodobne wrażenie.

