Nawet legendarny gwiazdor Hollywood nie wytrzymał. Tak podsumował Real i Viniciusa

Vinicius Junior wciąż nie może się pogodzić z tym, że nie dostał nagrody Złotej Piłki. Gdy tylko okazało się, że ta przypadnie Rodriemu, z udziału w uroczystej gali w paryskim Theatre du Chatelet na znak solidarności ze swoim zawodnikiem zrezygnowała cała delegacja Realu Madryt. Wtedy też rozpętała się afera, o której mówi się na całym świecie. Postawa drużyny komentują już nie tylko postaci związane z futbolem.

Zagrał Aragorna, teraz uderza w Viniciusa. "Rozpieszczone dziecko"

Nieoczekiwanie do dyskusji włączył się Viggo Mortensen. Gwiazdor Hollywood, trzykrotnie nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, kojarzony z legendarną rolą Aragorna, od lat kibicuje Realowi Madryt i argentyńskiemu San Lorenzo. Tym razem wcale jednak nie stanął po stronie ukochanego klubu. Wręcz przeciwnie, publicznie w niego uderzył.

Bojkot gali tak bardzo mu się nie spodobał, że postanowił napisać komentarz do hiszpańskiej gazety "El Pais". Aktor nie zamierzał, gryźć się w język i mocno zaatakował Vinicusa. - Real Madryt, gdy dowiedział się, że ich rozpieszczone dziecko nie zdobędzie Złotej Piłki i że było wściekłe i smutne, powiedział, że klub nie będzie tam, gdzie nie jest szanowany. I podjęto decyzję o poparciu Viniciusa Juniora i jego napadu złości, nie jadąc do Paryża na ceremonię wręczenia nagród - napisał.

Mortensen nie kupuje tłumaczenia Realu Madryt. Mocne słowa. "Mnie to zawstydza"

W ten sposób Mortensen nawiązał do oświadczenia jednego z działaczy Realu, które przekazał w dniu gali madrycki "As". - Jeśli kryteria mają sprawiać, że Vinicius nie wygra, to musi wygrać Carvajal. Jeśli tak nie będzie, dla Realu jest jasne, że UEFA i "France Football" nas nie szanują. I dlatego nie jedziemy. Real nie będzie tam, gdzie nie jest szanowany - mogliśmy przeczytać.

Gwiazdor widział to jednak zupełnie inaczej. - Jestem fanem Realu Madryt, ale uważam, że jeśli klubu nie ma tam, gdzie nie jest szanowany, to jest to wina klubu za głupotę, niesportowe i aroganckie zachowanie. "Hala Madrid" zawsze! Ale jakże mnie to zawstydza - przyznał.