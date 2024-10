80 milionów w błoto? Nieprawdopodobne, kogo Real chce sprzedać

Real Madryt zazwyczaj trafia w dziesiątkę z ekstremalnie drogimi transferami, ale w tym sezonie jeden zawodnik mocno zawodzi. Jest to Aurelien Tchouameni, który do stolicy Hiszpanii przyszedł w 2022 roku za 80 milionów euro. Francuz miał wejść w buty Toniego Kroosa, a na razie nawet nie zbliża się do Niemca. W związku z tym w Madrycie rozważają sprzedanie 24-latka.

3 Fot. REUTERS/Stephanie Lecocq Otwórz galerię Na Gazeta.pl