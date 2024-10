Nagle gruchnęły wieści o Viniciusie. Tuż po gali Złotej Piłki

Vinicus Junior był głównym faworytem do wygrania Złotej Piłki, ale na ostatniej prostej nagrodę zgarnął mu sprzed nosa Rodri. Zbuntowany taką sytuacją Brazylijczyk dodał wymowny wpis w mediach społecznościowych, a jego otoczenie uznało, że brak nagrody spowodowany jest rasizmem i walką Viniciusa z tym zjawiskiem. Hiszpanie wieszczą, że sytuacja eskaluje i może popchnąć piłkarza do szokującego ruchu.

Vinicius Junior odejdzie z Realu Madryt do Arabii Saudyjskiej?

Kataloński "Sport" poinformował, że obecnie Vinicius jest wściekły i traktuje brak nagrody bardzo osobiście. Ma to powodować bunt zawodnika, który przecież od lat walczy z nieprzychylną publicznością, rasizmem i negatywnymi komentarzami wobec siebie. Brak Złotej Piłki mógł też "nadwyrężyć jego morale", co skrzętnie chcą wykorzystać w Arabii Saudyjskiej.

Saudyjskim władzom już od miesięcy marzy się, by Vinicius został największą gwiazdą tamtejszej ligi. W lecie mieli składać mu lukratywne oferty, które oczywiście zostały odrzucone. Do tej pory Vinicius był pewny, że wypełni kontrakt z Realem obowiązujący do 2027 roku, ale zdaniem źródła sytuacja ze Złotą Piłką mogła wszystko odmienić.

To chcą wykorzystać szejkowie i kuszą Brazylijczyka "stratosferyczną" i "astronomiczną" ofertą finansową. "Taką, jakieś świat jeszcze nie widział" - donosi źródło. Arabia miała dać jasno do zrozumienia otoczeniu Viniciusa, że nadal chce go u siebie i powalczy o sprowadzenie go do swojej ligi. Ostatnie wydarzenia miały "podsycić marzenie" w Saudyjczykach.

Na ten moment przejście Viniciusa do Arabii Saudyjskiej wydaje się wręcz nierealne, bo przecież piłkarz jest największą gwiazdą Realu Madryt i to na nim opiera się ten wielki projekt. W przeszłości nikt nie wyobrażał sobie jednak, że w tamtejszej lidze zagrają Cristiano Ronaldo i Neymar, więc nie można tego wykluczyć.