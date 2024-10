Pokazali, co zrobił Rodri po zdobyciu Złotej Piłki. Będzie z tego afera

Rodri otrzymał Złotą Piłkę za sezon 2023/24, co dla wielu osób było ogromnym zaskoczeniem. Przez długi czas za faworyta do nagrody uchodził bowiem Vinicius Junior, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Po gali Hiszpan wraz z najbliższymi świętował sukces w paryskiej restauracji. I najprawdopodobniej się zapomniał, co ujawniono w programie El Chiringuito. Pokazano tam nagranie, na którym Rodri wbija szpilę Viniciusowi.

3 zrzut ekranu z https://x.com/elchiringuitotv/status/1851402080600117536 Otwórz galerię Na Gazeta.pl