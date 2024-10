Tak żyją piłkarze Realu Madryt. Polak musiałby na to pracować 150 lat

La Finca to w Hiszpanii miejsce niezwykłe. Na jednym osiedlu w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie znajdują się domy największych gwiazd Realu Madryt, ale też innych wielkich postaci ze świata show biznesu i nie tylko. To właśnie tam swoją luksusową rezydencję o powierzchni 1100 m kwadratowych z siłownią, sauną i podgrzewanym basenem posiada Kylian Mbappe. Wcześniej w tej samej okolicy postanowili zamieszkać Luka Modric, Vinicius Junior i Toni Kroos. Dlaczego akurat tam?

Luksus tylko dla najbogatszych. To tam są rezydencje Mbappe i innych gwiazd Realu Madryt

Miejsce to położone jest w Pozuelo de Alarcon, nieco na zachód od Madrytu. Tamtejsza gmina z oczywistych względów charakteryzuje się najwyższym dochodem jej mieszkańców na osobę w całym kraju. Stosunkowo bliska odległość od Madrytu, a przede wszystkim najwyższe standardy bezpieczeństwa i wszechobecny luksus sprawiły, że La Finca stała się najchętniej wybieranym miejscem do życia przez hiszpańskich bogaczy.

Jak opisuje hiszpański blog promora.com, w przeszłości tamte tereny porastał las, ale pod koniec lat 80. ziemię kupił Luis Carca de Cereceda. Początkowo zamierzał stworzyć tam pole golfowe, ale ostatecznie postanowił zamienić ją w ekskluzywną przestrzeń, stanowiącą nową jakość na rynku nieruchomości. Jego koncepcja polegała na tym, by budynki były od siebie na tyle oddalone, aby zapewnić ich mieszkańcom pełną prywatność i bezpieczeństwo, nawet przed oczami sąsiadów.

To tam mieszkał Ronaldo i Casillas. Ceny domów przerażają

Bezpieczeństwo w La Fince stawiane jest na pierwszym miejscu. Jej ulice są zamknięte dla zwykłych przechodniów. Aby dostać się na jej teren, trzeba posiadać zaproszenie od któregoś z mieszkańców. Przestrzeń nieustannie monitorują kamery, detektory podczerwieni i całodobowe patrole. Ochrona jest na takim poziomie, że większość rezydencji nie posiada nawet własnego alarmu.

Magnesem przyciągającym gwiazdy piłki nożnej i biznesmenów jest także niesamowity design. Wszystkie domy zostały zaprojektowane przez jednego architekta - Joaquina Torresa. Wszystko po to, by zachować jednolity styl, w którym dominuje elegancja i nowoczesność. Na zamieszkanie w tym miejscu w przeszłości decydowały się takie sławy, jak Cristiano Ronaldo, Iker Casillas z żoną Sarą Carbonero, Gareth Bale, Angel di Marii, Sergio Ramos czy trener Jose Mourinho.

A ile trzeba zapłacić, by rezydować w tak ekskluzywnym miejscu. Jak podaje portal epe.es, miesięczny koszt wynajmu wilii w La Fince to co najmniej 20 tys. euro miesięcznie. Jeśli ktoś chciałby kupić tam nieruchomość, musi się liczyć z wydatkiem 2,5 mln euro za dom wielkości 580 m kwadratowych. Zakładając, że statystyczny Polak (według danych GUS z marca 2024 roku) zarabia około 6000 złotych netto, wychodzi nam, że musiałby on pracować przez około 150 lat, żeby pozwolić sobie na taki luksus. Większe potrafią przekraczać cenę 12 mln euro.