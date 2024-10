Tyle Vinicius by zarobił za wygranie Złotej Piłki. Fortuna przeszła koło nosa

Na kilka godzin przed poniedziałkową galą Złotej Piłki wydawało się, że główną nagrodę otrzyma Vinicius Junior. Ostatecznie tak się nie stało, bo zwycięzcą Złotej Piłki został Rodri z Manchesteru City. Wcześniej było jasne, że Real Madryt zbojkotuje poniedziałkową ceremonię, więc na gali nie pojawił się ani żaden z dyrektorów Realu, ani Vinicius czy Jude Bellingham - a pierwotnie do Paryża miała się udać 50-osobowa delegacja. "W tym momencie narracja w klubie jest jednoznaczna: Złota Piłka nie istnieje" - pisał hiszpański dziennik "Marca".

"Zrobię 10 razy więcej, jeśli będzie trzeba" - napisał Vinicius w mediach społecznościowych, reagując na wyniki Złotej Piłki. "Być może to właśnie Real sam jest sobie winien, że imponująca statuetka nie trafi do klubowego muzeum, lecz do Manchesteru, w ręce Hiszpana Rodriego. Wybór pomocnika "The Citizens" nie jest jednak żadnym skandalem, a równorzędnych kandydatów do nagrody było kilku" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Ostatecznie Vinicius zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, a podium zamknął Jude Bellingham. W kryteriach przyznawania Złotej Piłki wyróżniono wyniki indywidualne, wyniki zespołu i osiągnięcia, a także klasa na boisku oraz fair play. Prawdopodobnie właśnie ten ostatni punkt spowodował, że Vinicius nie otrzymał Złotej Piłki, bo wokół Brazylijczyka często pojawiały się kontrowersje - także związane z tym aspektem boiskowym.

Kasa przeszła Viniciusowi obok nosa. To przez brak wygrania Złotej Piłki

Hiszpańskie radio Cadena SER informuje, że z powodu takich wyników plebiscytu Złotej Piłki Vinicius nie otrzyma sporej kwoty. Mowa o milionie euro, który był zapisany w umowie Viniciusa z Realem Madryt jako premia po zdobyciu Złotej Piłki. Poza tym Vinicius "ucierpi" przy braku dodatkowych premii sponsorskich. "Choć bycie uznanym za zwycięzcę Złotej Piłki nie wiąże się z żadną kwotą od organizacji, to dodatki dla zwycięzcy są więcej niż wystarczające. Niektóre z tych liczb są niemożliwe do obliczenia, ale niektóre mogą być szczegółowe co do milimetra" - pisze Cadena SER.

Zdaniem agencji Reutera Vinicius twierdzi, że przegrał Złotą Piłkę przez fakt, że jest jedną z twarzy walki z rasizmem. - Świat piłki nożnej nie jest gotowy na akceptację zawodnika, który walczy z systemem - miały mówić osoby z otoczenia Viniciusa. "Brazylijczyk odniósł się do swojej walki z rasizmem i twierdzą, że właśnie z tego powodu 24-latek nie zdobył Złotej Piłki" - czytamy (cytat za: realmadryt.pl).

Real postanowił nie odnosić się do wyników gali, więc w mediach społecznościowych na profilach Realu w tym konkretnym temacie jest cisza.

Vinicius zagrał w 15 meczach tego sezonu, w których strzelił osiem goli i zanotował siedem asyst. Vinicius jest piłkarzem Realu Madryt od lipca 2018 r., kiedy to został kupiony za 45 mln euro z Flamengo. Kontrakt Viniciusa wygasa w czerwcu 2027 r.