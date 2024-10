Laporta i Perez przyłapani. Sami zobaczcie, co zrobili po El Clasico

To był wielki popis FC Barcelony. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów Europy w sobotnim hicie La Ligi pokonał na wyjeździe odwiecznego rywala - Real Madryt aż 4:0 (0:0). Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Roberta Lewandowskiego, który zdobył aż dwa gole. Polak poza tym mógł mieć przecudną asystę, ale Lamine Yamal zmarnował okazję.

REKLAMA

Zobacz wideo

Joan Laporta i Florentino Perez przyłapani na trybunach. Oto ich reakcje

Podczas meczu dwaj prezesi obu klubów: Joan Laporta (FC Barcelona) i Florentino Perez (Real Madryt) siedzieli obok siebie w loży honorowej. Zachowanie prezesów uchwyciły kamery platformy streamingowej "DAZN". Obaj prezesi przeżywali podczas El Clasico olbrzymie emocje.

- Jeszcze przed spotkaniem DAZN złapała uśmiechniętego Joana Laportę, który pozdrowił i pokazał zaciśniętą pięść do jednego z kibiców FC Barcelony. Przy golu Roberta Lewandowskiego na 2:0 prezydent Barcelony zrobił podobny ruch do Hansiego Flicka, próbując strzelać razem z Polakiem. Bramkę skwitował następująco: - "Cholera, co za gol. Cholera", co DAZN wyczytało z jego ruchu warg - czytamy na "fcbarca.com".

Na twarzy Laporty często gościł uśmiech, zwłaszcza w drugiej połowie meczu, w której jego zespół zdobył aż cztery bramki. Po drugiej stronie barykady był Florentino Perez. Na nagraniu można zobaczyć, że często wzrusza ramiona, rozkłada bezranie ręce i spogląda na tablicę wyników lub w stronę niebios, jakby u nich szukał pomocy. Po spotkaniu panowie nie rozmawiali ze sobą. Perez pogratulował tylko Laporcie mówiąc: "bardzo dobra gra". Prezesi podali sobie dłonie i poklepali po plecach.

FC Barcelona po zwycięstwie w El Clasico w 11 meczach La Ligi ma aż 30 punktów, sześć więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt. Drużyna trenera Hansiego Flicka w następnej kolejce 3 listopada (godz. 16.15) w derbach podejmie Espanyol. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Real Madryt w 12. kolejce zmierzy się na wyjeździe z Valencią (2 listopada o godz. 21).