La Liga ogłasza wszem wobec nt. Flicka. Nie mogło być inaczej

"Co on zrobił z Raphinhą?! Co on zrobił z Lewandowskim?! Co on zrobił z Barceloną?!", "Order dla niego", "Wspaniały człowiek, wspaniały trener. W kilka miesięcy uczynił Barcelonę taką, którą wszyscy kochają i uwielbiają" - tak o Hansim Flicku pisali polscy eksperci po niezwykle ważnym i widowiskowym zwycięstwie Katalończyków nad Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (4:1). Niemiec całkowicie odmienił drużynę i ta gra jak natchniona. Znakomitą formę udowadnia też w La Liga. W październiku zgarnęła komplet punktów, w związku z czym i Flicka nagroda nie ominęła.

Hansi Flick doczekał się kolejnego wyróżnienia. Trener miesiąca La Liga

W październiku Barcelona rozegrała trzy spotkania na krajowym podwórku. Najpierw bez większych problemów rozbiła Deportivo Alaves 3:0 i to głównie dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Polak ustrzelił hat-tricka. Następnie Katalończycy gładko poradzili sobie z Sevillą, wygrywając aż 5:1. Z kolei w sobotni wieczór dość zaskakująco rozgromili aż 4:0 na wyjeździe Real Madryt.

Za tak znakomity miesiąc w wykonaniu Barcelony doceniono jej szkoleniowca. Flick został wybrany trenerem października w La Liga. I wydaje się, że inaczej być nie mogło. W walce pokonał m.in. Carlo Ancelottiego i Imanola Alguacila. "Efekt Flicka" - tak nagrodę dla trenera podsumował profil LaLiga English na X.

To już drugi raz, kiedy Niemiec może cieszyć się z tego wyróżnienia. Był wybrany również trenerem miesiąca, ale w sierpniu. Patrząc jednak na aktualną formę Barcelony, to można się spodziewać, że owy tytuł jeszcze nie raz wpadnie w jego ręce.

Media rozpływają się nad pracą Flicka

"Niemiec postawił latem na garstkę młodych zawodników i sprawił, że grają jak anioły, w tempie którego zazdrości im Real Madryt. Wpływ Flicka w lidze hiszpańskiej przewyższa wpływ Mbappe. To niewiarygodne, ale prawdziwe" - pisali dziennikarze "Marki".

Teraz przed Barceloną chwila odpoczynku. Kolejny mecz rozegra w niedzielę, a jej rywalem będzie Espanyol. Początek o godzinie 16:15. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.