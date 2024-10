Tak Hiszpanie ocenili to, co zrobił Szczęsny po meczu Barcelona - Real

W minioną sobotę na murawie Estadio Santiago Bernabeu brylował Robert Lewandowski, który ustrzelił dublet w wygranym przez FC Barcelonę 4:0 meczu z Realem Madryt. Z kolei w szatni katalońskiego klubu po tym spotkaniu brylował inny z Polaków - Wojciech Szczęsny.

"Tuż po zakończeniu El Clasico w mediach społecznościowych Barcelony pojawiło się nagranie, na którym cały zespół cieszy się z wygranej. Bohaterem z drugiego planu okazał się być Szczęsny, który był na tyle rozemocjonowany, że "puścił dymka" z elektrycznego papierosa. "Jedyny w swoim rodzaju", "jaki to jest szef", "jest niepowtarzalny" - piszą internauci" - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Palący Wojciech Szczęsny podzielił Hiszpanów

To nagranie odbiło się echem także w Hiszpanii. "Polak w ferworze triumfu "wapował" z elektronicznego papierosa. Wypuścił kłąb dymu, który był widoczny z kilometra dla każdego ludzkiego oka. [...] Wygląda na to, że tym razem kryjówka nie okazała się skuteczna, a reporterami byli jego koledzy z drużyny oraz ludzie z klubu" - napisał portal Relevo, odnosząc się do tego, że Szczęsny stara się nie pokazywać publicznie z papierosem.

"Wizerunek Szczęsnego podczas celebracji zwycięstwa Barcelony wywołał kontrowersje i gniew wśród niektórych kibiców" - napisało z kolei El Futbolero. "Reakcje na zachowanie Szczęsnego są mieszane. Część fanów go broniła, twierdząc, że to sprawa prywatna, inni krytykowali jego postawę, uznając, że zawodowy sportowiec musi dbać o swój wizerunek i zdrowie" - podsumował hiszpański portal.

Z kolei portal diez.hn ocenił, że "Szczęsny celebrował zwycięstwo na swój sposób". Podobnie napisało "Mundo Deportivo". "Szczęsny uczcił zwycięstwo w El Clasico „wapowaniem" w szatni Bernabeu" - czytamy w dzienniku.

"Kontrowersyjna radość piłkarza Barcelony w szatni zmusiła klub do usunięcia filmu po wygraniu z Realem Madryt" - napisał footboom1.com, zwracając uwagę, że nagranie, na którym widać palącego Szczęsnego, zniknęło z mediów społecznościowych katalońskiego klubu.

- To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu. Na boisku pracuję dwa razy ciężej. Nie palę przy dzieciach, więc nie mam na nie złego wpływu. Staram się z tym ukrywać i nie pokazywać ludziom. Jeśli ktoś myśli, że zmienię sposób bycia w życiu osobistym, to tak nie będzie, bo jestem taki, jaki jestem - tak Szczęsny mówił o paleniu w rozmowie z "Mundo Deportivo".