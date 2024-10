Wielki skandal podczas El Clasico. Vinicus przerywa milczenie

FC Barcelona rozbiła w sobotnim El Clasico Real Madryt 4:0 po dublecie Roberta Lewandowskiego oraz golach Raphinhy i Lamine'a Yamala. Podczas tego spotkania doszło do skandalicznych scen z udziałem fanów gospodarzy. "Pie****ny cz****ch", "idź pod światła sprzedawać chusteczki" - to część z obraźliwych komentarzy na tle rasistowskim, które piłkarze FC Barcelony od nich otrzymywali. I choć sami adresaci zbytnio się tym nie przejęli, to błyskawicznie sprawą zajęła się La Liga.

Vinicius Junior zabrał głos w sprawie skandalu podczas El Clasico. "Nie ma miejsca"

Następnego dnia Real Madryt również zamieścił w sieci wpis, w którym potępił działania kibiców. Mało tego, podobnie jak władze ligi wszczął postępowanie w celu zidentyfikowania, a następnie zlokalizowania autorów. Kiedy to się uda, zamierza podjąć odpowiednie środki dyscyplinarne oraz sądowe, by ponieśli oni karę.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Vinicius Junior. "To, co wydarzyło się wczoraj na Bernabeu i było pełne rasistowskich obelg, jest godne ubolewania. W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla tych przestępców. Całe moje wsparcie dla Lamine'a, Ansu i Raphinhy. Wiem, że miasto Madryt i policja podejmą wszelkie działania, aby zidentyfikować i ukarać sprawców!" - napisał w mediach społecznościowych.

Parę miesięcy temu sam Brazylijczyk padł ofiarę rasistowskim obieg. Nie był to pierwszy raz, natomiast w końcu nie wytrzymał i uronił łzy. - Przepraszam. Chciałbym po prostu móc skupić się na piłce, robić wszystko, co najlepsze dla mojego klubu i rodziny i nigdy nie widzieć cierpienia czarnoskórych ludzi - mówił na konferencji prasowej przed sparingiem Hiszpanii z Brazylią.

Robert Lewandowski bohaterem El Clasico. Co za słowa

Robert Lewandowski został bohaterem sobotniego meczu. Najpierw w 54. minucie wykorzystał świetne wertykalne podanie Marca Casado, a dwie minuty później skutecznie uderzył głową po dośrodkowaniu Alejandro Balde. "Polak ukarał Real za słaby występ. Lewandowski udowodnił w sobotni wieczór, na czym polega gra napastnika. Robert był nie do zatrzymania i trzymał obrońców na dystans" - przekazał francuski dziennik "L'Equipe".

Carlo Ancelotti tuż po zakończeniu meczu zdradził główny powód porażki. - Brakowało nam skuteczności, mogliśmy wyjść na prowadzenie przy okazjach, jakie mieliśmy. Kiedy oni trafili, to zdobyli jedną bramkę po drugiej i odebrali nam całą energię. Wtedy to był już inny mecz - wyjaśnił. Po 11. kolejkach La Liga FC Barcelona jest liderem tabeli z dorobkiem 30 pkt. Drugi Real traci do niego sześć punktów.