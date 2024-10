Tak światowe media piszą o Lewandowskim po meczu z Realem

Robert Lewandowski był najlepszym zawodnikiem El Clasico, a więc starcia między Realem Madryt a Barceloną na Estadio Santiago Bernabeu (4:0). Lewandowski strzelił dwa gole, przez co powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji strzelców - aktualnie ma 14 bramek, a więc dwa razy więcej od Ayoze Pereza z Villarrealu, który zajmuje drugie miejsce. "Jeśli jest jakiś zawodnik, który uosabia rewolucję Flicka w Barcelonie, to jest nim właśnie Lewandowski" - pisały hiszpańskie media po zakończeniu meczu, opisując występ Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak powstaje jeden z największych stadionów świata. Cudeńko

Lewandowski regularnie pokazuje w tym sezonie, jak ważną zmianą dla niego było objęcie Barcelony przez Hansiego Flicka. - To, co robi Hansi Flick, jest niesamowite, nie tylko ze mną, ale ze wszystkimi. Każdy zawodnik czuje się komfortowo z nim. Pokazaliśmy to dzisiaj, że rozumiemy się bez słów. Jestem zadowolony z tego, że zdobyłem dwa gole i z tego, jak zagraliśmy. To wspaniałe zwycięstwo. Będziemy się cieszyć przez kilka dni. Ten tydzień był niesamowity - mówił Lewandowski po meczu.

Warto dodać, że to były pierwsze gole Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt w lidze hiszpańskiej jako zawodnik Barcelony. "W smutnym piłkarsko kraju - z przeciętniutką ligą, z reprezentacją, która od dekad nie doskakuje do najlepszych, z klubami, które grają w trzeciej europejskiej lidze, ze słabą klasą średnią wśród piłkarzy i bez uznanych trenerów - Lewandowski jest zjawiskiem surrealistycznym" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Cały świat pisze o Barcelonie i Lewandowskim. "Król meczu"

Popis Barcelony i Lewandowskiego w El Clasico obserwowały media na całym świecie. Z każdej części świata sypią się pochwały dla zespołu Flicka. "El Clasico marzeń dla Flicka. Real upokorzony, dwa gole Lewandowskiego" - pisze krótko dziennik "Bild". "4:0 w El Clasico, Robert Lewandowski w ogniu. Co za zwycięstwo Barcelony. Królem meczu został oczywiście Lewandowski, który kontynuował swoją wspaniałą passę. Mbappe nie będzie spał dobrze po tym meczu" - dodał niemiecki "Kicker".

"Barcelona upokorzyła słabo spisujący się Real Madryt. Barcelona zatrzymała Real w drugiej połowie dzięki bramkom Lewandowskiego. Polak ukarał Real za słaby występ. Lewandowski udowodnił w sobotni wieczór, na czym polega gra napastnika. Robert był nie do zatrzymania i trzymał obrońców na dystans" - to z kolei słowa z artykułu opublikowanego we francuskim "L'Equipe".

"Real Madryt upadł w El Clasico. Show Lewandowskiego i Yamala, poker Barcelony. Hansi Flick nie zapomni swojego debiutu w El Clasico. To był zespół świeży, dynamiczny, zuchwały, nie do zatrzymania" - napisała "La Gazzetta dello Sport". "Biada Mbappe, Barcelona pokonała Real. Dublet Lewandowskiego zrujnował pierwsze El Clasico Kyliana Mbappe. Lewandowski uciszył Santiago Bernabeu" - odnotowuje krótko ESPN.

"Od dyscypliny do chaosu. Po zniwelowaniu wszystkich atutów Realu Madryt Barcelona nie dała rywalom żadnych szans. Barcelona była zawsze o krok do przodu. Lewandowski zrobił to, co robi 'Lewangoalski'. Ten mecz w pewnym sensie odzwierciedlał przebieg sezonu z obu stron" - czytamy w portugalskiej gazecie "A Bola".