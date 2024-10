W Hiszpanii aż huczy po tym, co zrobił Lewandowski i reszta. "Barbarzyństwo"

FC Barcelona pokazała się ze świetnej strony w szlagierze ligi hiszpańskiej, a więc w El Clasico. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wygrał 4:0 z Realem Madryt po dwóch golach Roberta Lewandowskiego, a także trafieniach Lamine'a Yamala i Raphinhi. - Jestem zadowolony z tego, że zdobyłem dwa gole i z tego, jak zagraliśmy. To wspaniałe zwycięstwo. Będziemy się cieszyć przez kilka dni. Ten tydzień był niesamowity. Myślę, że ze dwa dni możemy poświętować. To, co robi Hansi Flick, jest niesamowite, nie tylko ze mną, ale ze wszystkimi - mówił Lewandowski po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak powstaje jeden z największych stadionów świata. Cudeńko

Hiszpańskie media były pod sporym wrażeniem występu Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt. "Piorunujący. Lewandowski niszczy Madryt w dwie minuty. Lewandowski: najlepszy. Polak przełamał mecz dwoma spektakularnymi bramkami i poprowadził Barcę do zwycięstwa" - czytamy w hiszpańskiej prasie. "Druga połowa była prawdziwym koncertem i popisem Barcelony. Fenomenalna gra Lewandowskiego i jego spokój w sytuacji sam na sam z Andrijem Łuninem uciszyły stadion w Madrycie. To był kluczowy moment, po którym Real nie był w stanie się już podnieść" - pisze Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

W ten sposób Lewandowski ma już 14 goli w lidze hiszpańskiej i jest wyraźnym liderem klasyfikacji strzelców. Lewandowski ma o siedem trafień więcej od drugiego Ayoze Pereza z Villarrealu.

Piękne słowa o Lewandowskim z Hiszpanii. "Uosabia rewolucję Hansiego Flicka"

Lewandowskim zachwycał się też dziennik "El Mundo", który wskazuje, że to były jego pierwsze gole przeciwko Realowi Madryt w lidze hiszpańskiej. "Lewandowski potrzebował dwóch minut i 21 sekund, by zakończyć kilka niedokończonych spraw dla niego i Barcelony na Bernabeu. W zabójczym stylu nie tylko przechylił losy meczu na korzyść Barcelony, ale także powiększył prowadzenie, zanim Real otrząsnął się po ciosie" - czytamy w artykule.

"Z Lewandowskim aktywowano cały śmiercionośny trójząb, bo do imprezy dołączyli Yamal i Raphinha, którzy zakończyli najszczęśliwszy z tygodni. To barbarzyństwo. Lewandowski jest zagrożeniem, które wzrasta, gdy obok ma Yamala i Raphinhę" - dodaje "El Mundo". Hiszpańscy dziennikarze wskazują też na "efekt Flicka", dzięki któremu Lewandowski jest tak skuteczny. "Jeśli jest jakiś zawodnik, który uosabia rewolucję Flicka w Barcelonie, to jest nim właśnie Lewandowski. Nowa Barcelona porusza się szybko, a zadaniem Lewandowskiego jest być gotowym zawsze" - tłumaczy "El Mundo".

- Flick to niesamowity trener. Nastąpiła radykalna zmiana w szatni. Zdobył szacunek bez konieczności krzyczenia czy czegokolwiek innego - mówił Yamal, cytowany przez media w Hiszpanii. "To były szczere słowa Yamala chwalące erę Flicka. Plan Niemca zadziałał idealnie, a jego drużyna opuściła stadion z historycznym zwycięstwem" - podsumowuje "El Mundo".

Po El Clasico Barcelona ma 30 punktów i jest liderem ligi hiszpańskiej z sześcioma punktami przewagi nad Realem Madryt. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.