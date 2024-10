Tak Hiszpania nazywa Lewandowskiego po nokaucie w meczu Real - Barcelona

Dopiero w 54. minucie padł pierwszy gol w El Clasico w sezonie 2024/25. Jego autorem był Robert Lewandowski, który przez prawie godzinę był niewidoczny, ale w 180 sekund sprawił, że to do niego powędrowało miano MVP starcia na Santiago Bernabeu. Polski napastnik najpierw wykorzystał dobre podanie na wolne pole od Marca Casado, a chwilę później na bramkę zamienił dośrodkowanie Alejando Balde.

Lewandowski na ustach całej Hiszpanii! Od razu przypomnieli jedną noc

Lewandowski mógł ustrzelić hat-tricka, ale spudłował w dwóch świetnych okazjach - w tym przy strzale do "pustaka" - ale w dobiciu rywala wyręczyli go najbliżsi koledzy z ofensywnego tercetu: Lamine Yamal oraz Raphinha, dzięki czemu Barca wygrała 4:0.

"Mundo Deportivo" po wyczynach Roberta Lewandowskiego na Santiago Bernabeu przypomniał noc z 2013 roku, gdy "polski zabójca" - tak go nazwali - strzelił cztery gole przeciwko Realowi Madryt w barwach Borussii Dortmund. "Robert Lewandowski, stary znajomy Realu Madryt, z którym Florentino Pérez kilkakrotnie bezskutecznie próbował podpisać kontrakt, stał się wielkim bohaterem kolejnej nocy" - podkreśla kataloński dziennik, pisząc, że to nie pierwszy raz, kiedy Lewy zmiażdżył Los Blancos.

"Strzelił dwa wspaniałe gole, które dały mu prowadzenie w Pichichi z 14 golami. I nie trafił najłatwiejszej bramki w swoim życiu, do pustej bramki. Jego siła ujawnia się w liczbach u szczytu jego najlepszych czasów" - podsumowało "Mundo Deportivo".

"Piorunujący" - tak Polaka określił kataloński "Sport", przyznają mu dziewiątkę w dziesięciopunktowej skali. "Już w pierwszej połowie zostawił po sobie szansę, która zapada w pamięć. Po przerwie "zabójca" pokonał Lunina strzałem ze skraju pola karnego. A zaledwie dwie minuty później nienaganna główka po dośrodkowaniu Balde. Miał jeszcze dwie bardzo klarowne szanse, ale na koniec dnia mają już na koncie 14 bramek w 11 meczach ligowych. Cóż za barbarzyństwo!" - zachwycają się. Ogłosili także, że Lewandowski nie ma już rywala w walce o tytuł króla strzelców. Polak ma na swoim koncie 14 trafień - dwa razy więcej od wicelidera Ayoze Pereza.

"Lewandowski niszczy Madryt w dwie minuty" - to z kolei gazeta "ABC". "Polak przełamał mecz dwoma spektakularnymi bramkami i poprowadził Barcę do zwycięstwa" - podkreślają, zauważając także, że Lewandowski do tego spotkania nie zdołał strzelić gola przeciwko Realowi w lidze. Raptem raz w swojej karierze trafiał na Santiago Bernabeu.

"Lewandowski: najlepszy" - pisze "La Voz de Galicia", także przyznając mu dziewiątkę. "Polak strzelił dwa gole, a już miał zdobyć trzeciego, kiedy trafił w słupek. Te, którzy wpadły do siatki, charakteryzowali się ponadto pięknym wykończeniem" - czytamy.

Dziewiątkę polski napastnik otrzymał także od madryckiej "Marki". "Lewandowski nie spóźnił się na drugą połowę i otworzył wynik w 53. minucie. Podwyższył na 0:2 po świetnym uderzeniu głową. Przebaczył dwa razy, w jednym bardzo wyraźnie" - zaznaczają jego dwa pudła, które sprawiły, że całkowicie nie pogrążył Realu.