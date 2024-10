"Podanie roku". Zobacz, co zrobił Lewandowski w meczu Real - Barcelona

Była 13. minuta sobotniego hitu La Ligi: Real Madryt - FC Barcelona. To właśnie wtedy goście zagrali jedną z najpiękniejszych akcji meczu. Rozpoczął ją długim podaniem stoper Pau Cubarski. 17-letni piłkarz podał do Roberta Lewandowskiego w okolicach środka boiska. Polski napastnik, stojąc jeszcze na swojej połowie, odegrał pięknie, technicznie piętką do wybiegającego na świetną pozycję Lamine Yamala.

Podanie roku w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Polak zrobił to wyśmienicie

17-letni skrzydłowy FC Barcelony nie popisał się jednak i zabrał przepiękną asystę reprezentantowi Polski. Yamal, mimo że doganiał go już Ferland Mendy, to zdołał opanować piłkę i strzelić z 15 metrów. Niestety dla kibiców FC Barcelony zrobił to źle. Próbował bowiem przelobować bramkarza Lunina, ale Ukrainiec z łatwością złapał piłkę. Gdyby Lamine Yamal trafił, to goście prowadziliby w Madrycie 1:0.

Hiszpanie zachwycają się asystą Roberta Lewandowskiego. Określają ją nawet podaniem roku.

- Lamine Yamal nie trafił dobrze, ale to było podanie roku: to, co Robert Lewandowski zrobił na swojej połowie, jest w zasięgu nielicznych - czytamy na portalu X na profilu radiowego programu sportowego "El Larguero".

- To od Lewandowskiego - taki krótki wpis dał oficjalny profil FC Barcelony na portalu X.

Do przerwy Real Madryt remisował z FC Barceloną 0:0. Gola co prawda strzelił Kylian Mbappe, ale po analizie VAR został nieuznany z powodu spalonego.

Tuż na początku drugiej połowy dwa gole dla FC Barcelony zdobył Robert Lewandowski (w 54. i 56. minucie). To nie był koniec popisów gości. W 77. minucie bramkę zdobył Lamine Yamal, a w 85. Raphinha i FC Barcelona wygrała aż 4:0 (0:0).