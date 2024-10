Jedna interwencja wystarczyła. Wszyscy mówią o tym, co zrobił rywal Szczęsnego

Inaki Pena potrzebował zaledwie 15 minut, by zostać bohaterem ekspertów po pierwszej połowie meczu Real Madryt - FC Barcelona. Rywal Wojciecha Szczęsnego o miejsce w składzie zapisał na koncie kapitalną interwencję po strzale Jude'a Bellinghama i chociaż nie miało to wielkiego znaczenia, to znalazł się na ustach wielu. "To już nie jest ręcznik" - czytamy w mediach społecznościowych.

