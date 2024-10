"Szczęsny będzie grał do czterdziestki". Tych słów nie da już się cofnąć!

Marco Savorani nie zrobił wielkiej kariery bramkarskiej, ale został wybitnym specjalistą w szkoleniu bramkarzy. Obecnie jest trenerem golkiperów reprezentacji Włoch, a w przeszłości pracował m.in. z Claudio Ranierim, Luciano Spalettim, Antonio Conte i Paulo Fonsecą. W latach 2016-2021 był trenerem bramkarzy AS Romy, gdzie pracował z Wojciechem Szczęsnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka z nagrodą Złote Kolce. "Najlepszy sezon w moim życiu"

Były trener Wojciecha Szczęsnego nie ma wątpliwości. "

W AS Romie i pod okiem Savoraniego bramkarz przeżył prawdziwy renesans formy i w AS Romie był naprawdę znakomity. Po kiepskim czasie w Arsenalu znów wskoczył do światowej czołówki i później na wiele lat zamurował bramkę Juventusu. Zawdzięcza to również trenerowi bramkarzy, który wypowiada się o Polaku w niesamowitych słowach.

- Szczęsny znajduje się w perfekcyjnym wieku dla bramkarza - stwierdził trener bramkarzy reprezentacji Włoch w rozmowie z Eleven Sports przed El Clasico. - To jest taki czas, w którym możesz mieć już pewien spokój ducha. Osiągnął wiele w swojej karierze, to nie pozostawia wątpliwości. Teraz wisienką na torcie jest Barcelona - dodał 59-latek.

Dalej szkoleniowiec ocenił, dlaczego Polak może dalej prezentować wysoki poziom. - Musimy pamiętać, że Szczęsny nie ma żadnych problemów fizycznych. Gdybyśmy prześledzili jego karierę, to zwrócilibyśmy uwagę, że jako dojrzały piłkarz nie miał żadnej poważnej kontuzji. Nie pojawiło się nic, co zatrzymałoby go na wiele miesięcy. Czasem długotrwały ból i zmęczenie sprawiają, że piłkarz ma dosyć - kontynuował Savorani.

- On jest czysty, bez obciążeń. Moim zdaniem ma wszystko, by kontynuować karierę i robić to jeszcze przez kilka lat. Co więcej, jestem w stanie założyć się, że będzie grał do 40-tki - podsumował trener bramkarzy. To jednak dość zaskakująca teza, biorąc pod uwagę, że Szczęsny już raz zakończył karierę, a jego umowa z Barceloną ma obowiązywać do końca sezonu 2024/25.

Wojciech Szczęsny i FC Barcelona w sobotni wieczór zagrają z Realem Madryt w pierwszym El Clasico obecnych rozgrywek. Polak zacznie jednak na ławce rezerwowych, bo Hansi Flick stawia na razie na Inakiego Penę.