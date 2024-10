"Zdrada" przed El Clasico. Piłkarz Barcelony naprawdę to powiedział

Na to spotkanie czeka cały piłkarski świat, albowiem dawno FC Barcelona nie była na tak wysokim poziomie. To udało się za sprawą pracy z Hansim Flickiem, który doprowadził Barcę do pierwszego miejsca w La Liga oraz efektownego zwycięstwa 4:1 nad Bayernem Monachium w minioną środę. Dzień wcześniej efektownym zwycięstwem 5:2 nad Borussią Dortmund popisał się Real Madryt, co sprawia, że sobotnie El Clasico jeszcze bardziej elektryzuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

"Zdrada" przed El Clasico. Te słowa pójdą w świat

Hat-trickami dla obu drużyn popisali się Brazylijczycy Raphinha oraz Vinicius Junior, który jest największym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Ta nagroda zostanie wręczona w paryskim Teatrze Chatelet 28 października, więc dwa dni po El Clasico.

Na Santiago Bernabeu ofensywne poczynania Viniciusa powstrzymać będzie chciał Inigo Martinez, który przy absencji Ronalda Araujo wyrósł na lidera defensywy Barcy na początku sezonu. Bask przed meczem został zapytany o potencjalną nagrodę dla Brazylijczyka.

- Ktokolwiek wygra, będzie na to zasługiwał. Wszyscy wiemy, że wygra Vinicius, nie mam co do tego wątpliwości. To świetny zawodnik. Ciągle to udowadnia, pokazał to w poprzednim meczu w Lidze Mistrzów: zrobił różnicę. Nie mam wątpliwości, że spróbuje zrobić to także przeciwko nam. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie to któryś z naszych zawodników i nie mam wątpliwości, że Lamine [Yamal - red.] wkrótce zdobędzie Złotą Piłkę - powiedział Inigo Martinez dla Movistar.

33-letni środkowy obrońca powiedział, że Real Madryt nie gra spektakularnego futbolu, ale jest bardzo skuteczny. - Pokazują, że są świetną drużyną przed własnymi kibicami. Pomimo tego, że nie są w doskonałym momencie swojej gry, są Realem Madryt. Zdobywają wiele bramek, to będzie bardzo fajny mecz i jednocześnie bardzo trudny - podkreślił obrońca Barcy.

Pierwszy gwizdek tego spotkania w sobotę o godz. 21:00. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.