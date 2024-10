O której El Clasico? Gdzie można obejrzeć mecz Real Madryt - FC Barcelona? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona jest w bieżącym sezonie w doskonałej formie. Do tej pory przegrała w La Lidze tylko raz i pewnie zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 27 punktów. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i aktualnie ma już na koncie 12 trafień.

Teraz ekipę Hansiego Flicka będzie czekać bardzo trudne zadanie. Już w sobotę zmierzy się z Realem Madryt. Nadchodzące El Clasico zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ Real również jest w bardzo dobrej dyspozycji i plasuje się na drugim miejscu z zaledwie trzema punktami straty do Katalończyków.

W składzie FC Barcelony z pewnością nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, na którego liczą wszyscy związani z tym klubem. Prawdopodobnie nie zobaczymy z kolei Wojciecha Szczęsnego, a między słupkami stanie Inaki Pena.

- Powiedziałem Flickowi, że nawet gdybym był na 100 proc. gotowy, to na jego miejscu bym na siebie nie postawił. Uważam, że to nie jest historia o mnie. Kiedy zespół funkcjonuje i wszystko idzie dobrze, to można tylko zepsuć, robiąc niepotrzebne zmiany - wyznał bramkarz w rozmowie z Eleven Sports. Na pytanie, czy sam wystawiłby się w podstawowym składzie, odpadł krótko: "Dzisiaj? Nie". W Realu Madryt natomiast nie wystąpią Thibaut Courtois oraz Rodrygo.

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie i kiedy obejrzeć El Clasico? [Transmisja tv, wyniki na żywo]

Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć w Eleven Sports 1 oraz w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz wyniku na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.