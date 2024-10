Oficjalnie. Flick zadecydował. Lewandowski i Szczęsny wybrani na mecz z Realem

- Jestem święcie przekonany, że będę w tym roku na El Clasico - powiedział kilka tygodni temu Wojciech Szczęsny. Miał zapewne na myśli to, że przyjdzie na mecz w roli kibica. Życie okazało się jednak przewrotne. I faktycznie Polak pojawi się na wielkim hicie La Liga, ale w roli piłkarza. Podpisał bowiem kontrakt z Barceloną i przerwał sportową emeryturę.

- Bilety na El Clasico do najtańszych nie należą, a człowiek na emeryturze musi oszczędzać. Więc jeśli chcę być na tym meczu, a nie chcę płacić za bilet, to transfer do Barcelony - mówił żartobliwie w rozmowie z Eleven Sports. Co więcej, już wiemy, że Szczęsny nie zasiądzie na trybunach w hitowym spotkaniu, a będzie odgrywał ważniejszą rolę.

Wszystko jasne! Szczęsny i Lewandowski w kadrze meczowej na El Clasico

Na kilka godzin przed meczem Hansi Flick ogłosił kadrę na starcie z Realem Madryt. Zgodnie z oczekiwaniami na liście pojawił się Szczęsny. Polski bramkarz zasiądzie więc na ławce rezerwowych. Na to, by wejść na murawę, ma jednak małe szanse.

Najprawdopodobniej w bramce stanie Inaki Pena, który regularnie zastępuje kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Wydaje się, że tylko katastrofalna postawa Hiszpana w tym meczu lub jego kontuzja mogłaby skłonić Flicka do tego, by wpuścić na murawę Szczęsnego. Zresztą sam Polak jest wyrozumiały dla decyzji trenera.

- Powiedziałem Flickowi, że nawet gdybym był na 100 proc. gotowy, to na jego miejscu bym na siebie nie postawił. Uważam, że to nie jest historia o mnie. Kiedy zespół (prawidłowo - red.) funkcjonuje i wszystko idzie dobrze, to można tylko zepsuć, robiąc niepotrzebne zmiany. Ego chowam do kieszeni - mówił w wywiadzie dla Eleven Sports. Dopóki jednak Flick nie ogłosi składu na mecz, niczego nie możemy być pewni. Kto wie, może mimo wszystko da zadebiutować Polakowi?

A kto jeszcze znalazł się w kadrze meczowej? Przede wszystkim trójząb ofensywny Barcelony, a więc Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal, którzy w ostatnich tygodniach spisują się fenomenalnie. Dość powiedzieć, że na koncie mają już łącznie 29 bramek w tym sezonie - Polak 15, Brazylijczyk dziewięć i pięć Hiszpana.

Cieszyć może też obecność Frenkiego de Jonga czy Daniego Olmo, którzy wracają po kontuzji. W podobnej sytuacji jest Gavi, który rozegrał już dwa mecze po urazie, choć jak na razie Flick mocno go oszczędza. Wpuścił go na łącznie 12 minut. Niewykluczone, że kolejną szansę otrzyma w El Clasico.

Kadra FC Barcelony na mecz z Realem Madryt:

bramkarze: Pena, Szczęsny, Kohen

Pena, Szczęsny, Kohen obrońcy : I. Martinez, Balde, Cubarsi, Kounde, Dominguez, Martin, Fort

: I. Martinez, Balde, Cubarsi, Kounde, Dominguez, Martin, Fort pomocnicy: Pedri, de Jong, Casado, Olmo, Lopez, Gavi, Torre

Pedri, de Jong, Casado, Olmo, Lopez, Gavi, Torre napastnicy: Lewandowski, Yamal, Raphinha, Fati, Victor.

Początek spotkania o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Lewandowski stanie przed szansą na zdobycie pierwszej bramki przeciwko Realowi w La Liga. O tym, czy Flick postawi na niego już od pierwszych minut, przekonamy się na godzinę przed meczem, kiedy to Barcelona ogłosi wyjściową jedenastkę.