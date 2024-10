El Clasico. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz Realu z Barceloną? [TRANSMISJA TV, WYNIKI]

Real Madryt i FC Barcelona zachwyciły podczas trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Real przegrywał już 0:2 z Borussią Dortmund na Estadio Santiago Bernabeu, ale zagrał kapitalną drugą połowę, strzelił pięć goli i wygrał 5:2. Ekipa Hansiego Flicka z kolei rozbiła 4:1 Bayern Monachium, a jednego gola strzelił Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie oglądać El Clasico?

Wielkimi krokami zbliża się bezpośredni pojedynek tych drużyn, czyli hitowe El Clasico. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ zespoły te w tabeli dzielą tylko trzy punkty. Liderem jest FC Barcelona, a drugie miejsce zajmuje Real Madryt.

W Katalonii wszyscy liczą na kolejny świetny występ Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski nie ma sobie równych i strzelił w La Lidze już 12 goli. Napastnik nie ma jednak dobrych wspomnień w starciach z Realem Madryt. Do tej rywalizował z tym klubem w barwach FC Barcelony siedmiokrotnie i strzelił tylko jednego gola. Wydaje się pewne, że wystąpi w tym starciu w wyjściowym składzie. Zabraknie prawdopodobnie natomiast Wojciecha Szczęsnego.

- Powiedziałem Flickowi, że nawet gdybym był na 100 proc. gotowy, to na jego miejscu bym na siebie nie postawił. Uważam, że to nie jest historia o mnie. Kiedy zespół funkcjonuje i wszystko idzie dobrze, to można tylko zepsuć, robiąc niepotrzebne zmiany - wyznał bramkarz w rozmowie z Eleven Sports. Na pytanie, czy sam wystawiłby się w podstawowym składzie, odpadł krótko: "Dzisiaj? Nie".

Gdzie i kiedy oglądać El Clasico? [Transmisja na żywo, wyniki]

Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą kanały Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz wyniku na żywo na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.