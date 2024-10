Real Madryt - FC Barcelona. Kiedy grają? Gdzie obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona i Real Madryt w La Liga dzielą zaledwie trzy punkty, choć w powszechnej opinii to zespół Hansiego Flicka piłkarsko wygląda dużo lepiej. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski strzelił w tych rozgrywkach już 12 goli. Jak zauważyły media, ostatni raz tak dobrze w barwach Barcelony spisywał się Leo Messi.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka z nagrodą Złote Kolce. "Najlepszy sezon w moim życiu"

FC Barcelona utrzyma pozycję lidera? Real Madryt jest o krok. Gdzie obejrzeć El Clasico?

Polski napastnik wysoką formę potwierdził również w środowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Lewandowski strzelił gola na 2:1, ale hiszpańskie media doceniły również pracę, którą wykonywał przez całe spotkanie. "Był jak butla z tlenem" - można było przeczytać na łamach "AS". Barcelona będzie liczyć na Lewandowskiego również podczas zbliżającego się El Clasico.

W barwach Barcelony Lewandowski rozegrał do tej pory siedem meczów przeciwko Realowi Madryt. Z większością z nich nie ma dobrych wspomnień. W La Liga były to trzy porażki i jedno zwycięstwo (1:3, 2:1, 1:2, 2:3), zabrakło też bramek Polaka. Do tego doszły bolesne przegrane w Pucharze Króla (0:4) i Superpucharze Hiszpanii (1:4). Tylko w meczu o Superpuchar Hiszpanii 2022/23 Barcelona wygrała pewnie - 3:1. Lewandowski strzelił wtedy gola i zanotował asystę.

Duże nadzieje na trzy punkty mają w Madrycie. Zwycięstwo w El Clasico sprawi, że Real zrówna się z Barceloną punktami i udowodni, że popis gry, który madrytczycy dali przy wyniku 0:2 z Borussią Dortmund, nie był przypadkowy.

Real Madryt - FC Barcelona. Kiedy grają? Gdzie obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

El Clasico odbędzie się w sobotę 26 października na Santiago Bernabeu o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą kanały Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport. Transmisję online będzie można zobaczyć również na stronach canalplus.com, elevensports.pl oraz polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz wyniku na żywo na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.