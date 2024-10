Szczęsny nawet się nie krył. Cała prawda wyszła na jaw. "Boli"

W 1996 roku Tomasz Zimoch podczas meczu Widzewa Łódź z Broendby w eliminacjach Ligi Mistrzów wykrzyczał swoje słynne "Turku, kończ ten mecz!". Teraz piłkarska Polska równie donośnie mogłaby powiedzieć "panie Flick, kończ pan już z tym Peną!". Bo choć przerwa reprezentacyjna za nami, podobnie jak mecze Barcelony z Sevillą (5:1) i Bayernem Monachium (4:1), to niemiecki szkoleniowiec nie zdecydował się jeszcze na wręczenie szansy naszemu golkiperowi.

Inaki Pena nadal stoi na drodze do marzeń

W bramce stoi Inaki Pena i choć Hiszpan nie dał szczególnych powodów, by zesłać go na ławkę, większość z nas nadal ma poczucie, że to się w końcu stanie. Sam Szczęsny podchodzi do tego o wiele spokojniej. W rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports rozbrajająco szczerze przyznał, że sam mówił Flickowi, iż w obecnej sytuacji on sam postawiłby na Penę, bo gdy drużynie dobrze idzie, nie ma co na siłę kombinować.

Szczęsny nie ukrywa. Powrót bolał i to mocno

Możliwe zatem, że na Polaka jeszcze nieco poczekamy, a sobotnie (26 października 21:00) El Clasico na Santiago Bernabeu też obejrzy z ławki. Jednak we wspomnianej rozmowie ze Święcickim Szczęsny odpowiedział także na pytanie dotyczące jeszcze jednej kwestii. Chodziło o przygotowanie fizyczne, o to jak trudny był dla niego powrót po kilku tygodniach emerytury bez stricte bramkarskich treningów i miesięcy bez gry, bo Juventus nie dawał mu szans nawet w sparingach. Tutaj też golkiper zdecydował się na pełną szczerość i nie udawał, że to była bułka z masłem.

- Boli. Proces "odgruzowania" fizycznie boli. Szczególnie ten tydzień, gdy była przerwa na reprezentację, był bardzo bolesny, szczególnie dla dolnych części ciała. Ale ja spodziewałem się tego, liczyłem się z tym, że żeby się odbudować, to trzeba będzie trochę zakwasów i potem ciężkich masaży do zakrycia śladów po treningach. Teraz już jestem w trybie normalnie z całą drużyną, jednak czuję, że wciąż te kilkanaście procent rezerw zostało. Niemniej jest coraz lepiej - przyznał Szczęsny.

Oprócz wspomnianego El Clasico, do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Barcelona rozegra jeszcze trzy inne spotkania. Kolejno z Espanyolem u siebie (niedziela 3 listopada), w Lidze Mistrzów na wyjeździe z Crveną zvezdą Belgrad (środa 6 listopada) i także na wyjeździe w La Liga z Realem Sociedad (niedziela 10 listopada).