Legendarny Aguero wieszczy, co czeka Lewandowskiego. Aż trudno uwierzyć

Chociaż do klasy Roberta Lewandowskiego na przestrzeni ostatnich lat można było się przyzwyczaić, to 36-latek zadziwia i zachwyca na początku obecnego sezonu. Poprzednie rozgrywki były średnie w jego wykonaniu, a w tych spisuje się dotychczas wręcz rewelacyjnie i po 13 meczach ma na koncie już 15 bramek i dwie asysty w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach.

Sergio Aguero nie ma wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego. "Jest wystarczająco inteligentny"

Lewandowski jest perfekcjonistą, który całkowicie poświęca się futbolowi i pod względem etyki pracy może stanowić wzór dla wielu kolegów po fachu. To bez wątpienia jedna z przyczyn tego, że ciągle pozostaje jednym z najlepszych napastników na świecie. A jak długo może jeszcze grać? Swoją opinią nt. temat podzielił się Sergio Aguero w rozmowie z "Mundo Deportivo".

- Przestałem grać z innego powodu, ale wszystko zależy od tego, jak się czujesz i regenerujesz. Jednak Lewandowski ciągle będzie miał talent. Może grać do 42. albo 43. roku życia. Nie będzie miał zwinności jak kiedyś, ale jest wystarczająco inteligentny, żeby zdobywać wiele bramek - powiedział argentyński napastnik, który sam grał w FC Barcelonie, ale musiał przedwcześnie zakończyć karierę z powodu problemów zdrowotnych.

- Wygląda dobrze. Będzie strzelał gole, a zwłaszcza w Barcelonie, gdzie zawsze są okazje. Napastnik musi być w polu karnym i być sprytny. Dzisiaj nie ma z tym problemu. Większość ludzi dba o siebie, poza mną, bo czasami jem hamburgery - podsumował Aguero.

Kontrakt Lewandowskiego obowiązuje do końca czerwca 2026 roku i aktualnie wiele wskazuje na to, że polski napastnik pozostanie w katalońskim klubie do tego czasu.

Kolejne okazje do zdobycia bramek Robert Lewandowski będzie miał w sobotę 26 października, gdy o 21:00 FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt. Lewandowski dotychczas 15-krotnie grał przeciwko "Królewskim". Wygrał pięć z tych meczów, dwa zremisował, a osiem przegrał. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował trzy asysty.

