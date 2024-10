Tak w Hiszpanii podsumowali Szczęsnego. Nie mogło być inaczej

Wojciech Szczęsny wznowił piłkarską karierę, by podpisać kontrakt z FC Barceloną i zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Polak na razie nie dostał jednak szansy na debiut, a numerem jeden w bramce Katalończyków jest Inaki Pena. Nie oznacza to jednak, że w Barcelonie nie są zadowoleni ze sprowadzenia Szczęsnego.

Oto co w Barcelonie sądzą o Wojciechu Szczęsnym. Ten głos nie pozostawia wątpliwości

Szczęsny prawdopodobnie jest lepszym bramkarzem od Peny, ale Hansi Flick na razie stawia na tego drugiego. Być może z powodu ogrania z obrońcami i próby zbudowania zawodnika. Hiszpan nie prezentuje się najlepiej, ale nie ma wielu okazji do popełniania błędów, przez co szkoleniowiec nie może od tak posadzić go na ławce rezerwowych.

Nie oznacza to, że w Hiszpanii jakkolwiek deprecjonują Szczęsnego. Dziennikarz "Relevo" Matteo Moretto rozmawiał z Eleven Sports i wprost przyznał, że Polak był dla Katalończyków pierwszym wyborem i mocno na niego liczą.

- Prawda jest taka, że kiedy Barcelona zaczęła myśleć o sprowadzeniu bramkarza, to pierwsze nazwisko, jakie się pojawiło, brzmiało "Szczęsny" - przyznał wprost świetnie poinformowany dziennikarz, który jest blisko FC Barcelony.

- To był piłkarz najbardziej chciany przez klub. Jak sprowadzasz bramkarza, musisz brać pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim mocną psychikę, doświadczenie i przygotowanie fizyczne. Szczęsny zakończył karierę na tak wysokim poziomie, że niemożliwe jest porównywać jego kandydaturę z kimś innym. Żaden z dostępnych bramkarzy nie miał tego poziomu. Barcelona chciała tylko Szczęsnego. To było coś pięknego, że powiedział Barcelonie "tak" po zakończeniu kariery. Dla niego to ważny ruch w karierze - dokończył Moretto.

W Hiszpanii cenią więc Polaka, a w Barcelonie doskonale znają jego wartość. Na razie nie wiadomo, kiedy pozwoli mu to wskoczyć do bramki zespołu Hansiego Flicka. Barcelona w sobotę 26 października o 21:00 zmierzy się z Realem Madryt na wyjeździe i być może właśnie na El Clasico przypadnie debiut polskiego bramkarza.