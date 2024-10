Potężny cios dla Realu. Tuż przed El Clasico

Real Madryt we wtorek zaliczył kapitalny powrót w meczu z Borussią Dortmund, który przegrywał 0:2, a finalnie wygrał aż 5:2. W tle świetnego wyniku jawią się jednak problemy trenera Carlo Ancelottiego. W 85. minucie gry z kontuzją boisko opuścił Rodrygo, który w czwartek 24 października ma przejść szczegółowe badania. To jednak nie koniec problemów zdrowotnych Realu.

Dramat Realu Madryt. Kluczowy piłkarz wypada przed El Clasico

Dziennikarz "COPE" Arancha Rodriguez poinformował w serwisie X, że mecz z Borussią z kontuzją zakończył także Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz we wtorek spędził na boisku pełne 90 minut, ale doznał urazu mięśnia przywodziciela w lewej nodze. Potwierdza to także "Mundo Deportivo" oraz inne dzienniki z Hiszpanii.

Co to oznacza dla Realu? Spory kłopot przed zbliżającym się El Clasico, bo w nim Courtois na pewno nie zagra. Przerwa Belga ma potrwać od dwóch do trzech tygodni, a więc madrytczycy do hitowego starcia przystąpią bez pierwszego bramkarza. Mają jednak godne zastępstwo.

W bramce przeciwko Barcelonie zagra więc Andrij Łunin, a więc etatowy rezerwowy, który w zeszłym sezonie zastąpił Courtoisa po zerwaniu więzadeł w kolanie. Ukrainiec zagrał wówczas aż 31 meczów i był niezwykle pewnym punktem defensywy. Mocno przyczynił się do wygrania LaLiga i Ligi Mistrzów, puścił 31 bramek i 12 razy zachował czyste konto.

Łunin w tym sezonie zagrał dwa razy - przeciwko Lille w Lidze Mistrzów i Villarrealowi w LaLiga. Drugi z tych meczów odbył się 5 października, a więc przerwa od gry Ukraińca nie jest długa. To z pewnością spore pocieszenie dla klubu ze stolicy Hiszpanii.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona zaplanowano na sobotę 26 października o 21:00. Ostatnie El Clasico w Madrycie miejscowi wygrali 3:2, a decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Jude Bellingham.