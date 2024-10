Pokazali, co zrobił Szczęsny przed meczem Barcelony. Klasa to mało powiedziane

- Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale planujemy, że (z Sevillą i Bayernem Monachium - red.) zagra Inaki Pena. Jesteśmy też szczęśliwy, że Wojciech Szczęsny jest z nami - ogłosił kilka dni temu Hansi Flick, ucinając spekulacje dotyczące rywalizacji o miejsce w składzie FC Barcelony. Choć wydaje się, że przebiega ona pozytywnie.

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Inaki Pena? Kibice wybrali. Deklasacja

Wojciech Szczęsny zaimponował przed meczem FC Barcelony. "Fajne obrazki"

Dominik Wardzichowski, wysłannik Sport.pl do Barcelony, pokazał nagranie, na którym widać, jak polski bramkarz wspiera konkurenta o miejsce w składzie. "Gdy Pena schodził już do szatni przed meczem, Szczęsny ruszył w jego kierunku, przybił piątkę, przytulił i życzył dobrego meczu. To pokazuje nam nie tylko dobrą atmosferę wewnątrz drużyny, ale też zapowiada ładną sportową rywalizację obu bramkarzy przez cały sezon" - czytamy w tekście. A niedawno ukazało się kolejne nagranie potwierdzające klasę 84-krotnego reprezentanta Polski.

"Fajne obrazki z Wojciechem Szczęsnym podczas jego pierwszego meczu w kadrze FC Barcelony. Najpierw wsparcie dla Inakiego po zakończeniu rozgrzewki, a później rozmowa z trzecim bramkarzem" - napisano na profilu BarcaInfo w serwisie X. Na filmie widać inny kadr z 34-latkiem oraz Peną, a następnie konwersację Polaka z 16 lat młodszym Diego Kochenem, który może wiele się nauczyć od bardziej doświadczonego kolegi.

Wojciech Szczęsny "mentorem" bramkarzy FC Barcelony. "Wspaniały człowiek"

Widać, że na razie rola Szczęsnego jest głównie pozaboiskowa, co raczej mu nie przeszkadza. - Barcelona stwierdziła, że potrzebuje mojej pomocy, a ja wierzę, że jestem w stanie jej pomóc. Nie ma znaczenia, czy na placu gry, czy poza nim, o tym zdecyduje trener. Liczę się z tym, że mogę tę rywalizację przegrać. Jeśli Inaki Pena będzie świetnie bronił, to mi nawet nie będzie smutno - wyjaśnił tuż po podpisaniu kontraktu.

Polak swoją postawą zyskał szacunek i sympatię konkurenta o miejsce w składzie. - Cieszę się, że dostałem kolejne minuty i wykorzystałem szansę. Wojciech Szczęsny to wspaniały człowiek i bramkarz z dużym doświadczeniem, który nam pomoże. Trenujemy wszyscy na 100 proc. ale to Hansi Flick podejmuje decyzje - mówił 25-letni Hiszpan po spotkaniu z Sevillą.

Na razie Inaki Pena nie daje powodów, aby trener z niego zrezygnował. W sześciu spotkaniach łącznie przepuścił pięć bramek, czyste konto zachował czterokrotnie. I zgodnie z zapowiedziami Flicka liczby te będzie mógł poprawić w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Początek o godz. 21:00, relacja tekstowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.