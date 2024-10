Tomaszewski znów grzmi ws. Szczęsnego. "Robert mu obiecał"

Wojciech Szczęsny znalazł się w kadrze FC Barcelony na spotkanie z Sevillą (5:1), lecz przesiedział je na ławce rezerwowych. 34-latek musiał ustąpić miejsca Inakiemu Peni, choć i tak spełnił swoje zadanie. "W trakcie rozgrzewki Polak cały czas motywował młodszego kolegę, a po jednym z udanych wykopów aż przyklasnął. Sam ograniczył rozgrzewkę do kilku interwencji" - pisał Dominik Wardzichowski, korespondent Sport.pl ze stolicy Katalonii.

Jednak od momentu dołączenia do Barcelony polski bramkarz mierzy się z ostrą krytyką ze strony Jana Tomaszewskiego. - Zrobił z gęby cholewę - oburzał się brązowy medalista mistrzostw świata 1974. A gdy dowiedział się, jak na te słowa zareagował Szczęsny, ponownie uderzył w niego i jego nowy zespół. - Powiedziałem o tym, że jest to najbardziej zadłużony klub świata i to spowodowało ten wybuch śmiechu - ironizował. A po ostatnim meczu wicemistrzów Hiszpanii dalej punktuje golkipera. Zresztą nie tylko jego.

Jan Tomaszewski zabrał głos ws. Wojciecha Szczęsnego. Krótko o Robercie Lewandowskim

76-latek został zapytany o rywalizację Szczęsnego z Peną. - Po pierwsze, byłem w tych kilkunastu procentach, które mówiło, że by takiej propozycji nie przyjęło. Po drugie, nie jestem patriotą-idiotą! [...] Pytacie się mnie, a ja jako ekspert staram się odpowiadać - zaczął rozmowę z "Super Expressem".

Następnie boleśnie podsumował sytuację rodaka. Przy tym wspomniał o Robercie Lewandowskim, który namawiał kolegę do dołączenia do katalońskiego klubu. - Nawet małe dziecko wie, że w tej chwili pierwszym bramkarzem Barcelony jest Inaki Pena. Wojtek najpierw namieszał, a potem ci "wybitni" dziennikarze i "wybitni" eksperci namieszali, że tam Robert mu obiecał, że Robert jest jego menedżerem, i że on będzie grał - rzucił.

Jan Tomaszewski zwrócił się do ekspertów i kibiców. "Taki mamy klimat"

Tomaszewski nie odpuścił wspomnianym dziennikarzom i ekspertom, którzy jego zdaniem wprowadzali w błąd kibiców. Ci z kolei mieli okazać się naiwni. - Niektórzy (znawcy - red.), a nawet wielu z nich, mówiło, że wyjdzie na Sevillę, Bayern i El Clasico. Proszę państwa, trzeba być naprawdę... Mieć nieźle pod sufitem, żeby w to uwierzyć. Nie uwierzyłem w to i powiedziałem swoje zdanie, a to, że się naraziłem 80 proc. polskich kibiców? Sory, przepraszam, taki mamy klimat - wypalił.

Trener Hansi Flick już wcześniej zapowiedział, że w środowym meczu z Bayernem Monachium także będzie bronił Pena, choć nie ogłosił za to jeszcze decyzji w sprawie El Clasico (26 października). Choć obecnie Hiszpan jest faworytem do gry i tylko jego ewentualne błędy w meczu z monachijczykami przybliżyłyby Wojciecha Szczęsnego do występu z Realem Madryt.