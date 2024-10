Flick upokorzył gwiazdora Barcelony. "To było ostrzeżenie"

21 kwietnia tego roku Frenkie de Jong doznał kontuzji kostki. W efekcie nie zagrał na mistrzostwach Europy w Niemczech. Stracił też początek tego sezonu w barwach FC Barcelony. Nie zagrał w pierwszych dziewięciu meczach drużyny trenera Hansiego Flicka (ośmiu w lidze i jednym w Champions League).

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny na ławce?! Kibice odpowiadają Flickowi

Hansi Flick upokorzył Frenkiego de Jonga. "To było ostrzeżenie"

Frenkie de Jong wrócił do gry 1 października. Wtedy zagrał ostatnie 16 minut meczu Ligi Mistrzów z Young Boys Berno (5:0). Potem zagrał dziesięć minut w wyjazdowym, wygranym 30 starciu ligowym z Deportivo Alaves.

Holenderski pomocnik nie wyszedł w podstawowym składzie w pojedynku FC Barcelona - Sevilla. W środku pola trener Hansi Flick postawił na Pedriego, Marca Casado i Raphinhę. Pierwotnie miał grać Eric Garcia, ale tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego zgłosił problemy zdrowotne.

Po pierwszej połowie FC Barcelona prowadziła 3:0. Wydawało się, że de Jong pojawi się na boisku w drugiej połowie. Ostatecznie pojawili się jednak inni środkowi pomocnicy: powracający po rocznej przerwie Gavi i Pablo Torre, który zdobył dwa gole. De Jong długo się rozgrzewał, niemal przez całą drugą połowę, ale ostatecznie nie zagrał.

Hiszpańskie radio RAC 1 informuje, że to była mała kara dla Holendra od trenera Hansiego Flicka.

"Frenkie de Jong był fizycznie gotowy, aby zagrać przeciwko Sevilli. Hansi Flick celowo zmuszał go do rozgrzewki przez całą drugą połowę, nie wprowadzając go na boisko. Było to ostrzeżenie po tym, jak menedżer zauważył pewne zachowania, które nie podobały mu się u zawodnika" - czytamy na portalu X Barca Universal.

Co na temat absencji de Jonga powiedział Flick?

- Plan zakładał, że de Jong z Sevillą zagra od początku, ale w piątek poczuł pewien dyskomfort. Dziś czuł się lepiej, ale nie był gotowy do gry od początku. Był opcją z ławki - powiedział trener FC Barcelony.

De Jong dla Barcelony zagrał już 215 spotkań, zdobył 17 bramek i miał 21 asyst. Teraz nawet jeśli będzie zdrowy i tak może mieć problem z grą w podstawowym składzie. W środku pola FC Barcelony jest bowiem olbrzymia konkurencja. Na tej pozycji w tym momencie gotowi do gry oprócz de Jonga są: Pedri, Marc Casado, Gavi, Dani Olmo oraz Pablo Torre.

FC Barcelona po 10 spotkaniach ma 27 punktów i prowadzi w La Lidze. Drużyna Flicka ma trzy punkty przewagi nad Realem Madryt. Właśnie te drużyny zmierzą się ze sobą w najbliższej kolejce - w hicie La Ligi (w sobotę, 26 października o godz. 21). Wcześniej FC Barcelona zmierzy się w środę, 23 października w Lidze Mistrzów u siebie z Bayernem Monachium. Relacja na żywo z obu pojedynków na Sport.pl.