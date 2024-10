Lewandowski znowu cierpiał! Niepokojące obrazki. Tego w telewizji nie pokazali

"Lewandowski krzyczał z bólu. Koszmarny faul na gwieździe Barcelony" - ocenił brutalny faul Dominika Livakovicia niemiecki "Bild". Bramkarz był pierwszy przy piłce, natomiast po chwili trącił naszego piłkarza i sędzia błyskawicznie odgwizdał przewinienie. Mało tego, po zobaczeniu skutków ataku, nie zawahał się i wyrzucił go z boiska. Lewandowski dokończył to spotkanie, natomiast przez następne dni brutalne wejście było głównym tematem w mediach.

Pokazali, jak Lewandowski schodził z boiska do szatni. Niepokojące obrazki

Kiedy tylko Lewandowski następnego dnia przyleciał do Barcelony, dziennikarze dostrzegli, że kuleje. Żona Anna zamieściła za to relację z rodzinnej wycieczki, gdzie było widać, że zawodnik ma zabandażowaną ranę. Hiszpańscy dziennikarze podawali, że w kolejnych dniach trenował, ale wciąż odczuwał ból i nie mógł wykonywać niektórych ćwiczeń na sto procent.

Mimo to 36-latek rozpoczął niedzielne spotkanie z Sevillą w podstawowym składzie. Na tym oczywiście nie koniec, gdyż zanotował dublet i pomógł drużynie w zdobyciu trzech punktów. Niepokojące obrazki dostrzeli za to dziennikarze w przerwie, gdy schodził do szatni. "Przegląd Sportowy Onet" zamieścił krótkie wideo, na którym widać, jak napastnik wyraźnie kuleje. Trudno ocenić, czy i jak poważny był ten uraz, natomiast Polak kontynuował mecz w drugiej odsłonie. Zmieniony został dopiero w 66. minucie.

Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych wieści co do stanu zdrowia Lewandowskiego, dlatego wszystko wskazuje na to, że nic poważnego się nie stało. Hansi Flick postanowił wpuścić za niego Pau'a Victora, ale było to raczej spowodowane tym, że w najbliższych dniach zespół czekają konfrontacje z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów oraz Realem Madryt w La Liga.

Kapitan polskiej kadry musi być zatem gotowy, by udowodnić znakomitą formę, jaką utrzymuje od początku sezonu. Jak dotąd rozegrał przecież 12 meczów i strzelił w nich 14 goli. "Jest nie do zatrzymania w wyścigu o króla strzelców. Pokazał, że pod wodzą Flicka odzyskał swoją najlepszą, spektakularną wersję" - napisał dziennik "Sport".

Liczy na niego również sam Flick, który nie chce jednak słyszeć o rywalizacji Lewandowskiego z Harrym Kanem. - To nie jest pojedynek między zawodnikami, tylko między drużynami, między Barceloną a Bayernem Monachium. Bardzo się cieszę, że Robert zdobył dziś dwie bramki, to dla nas dobra wiadomość. Widać też, że rozumie się z innymi zawodnikami i zespół działa, jak należy - podsumował na konferencji prasowej.

FC Barcelona zmierzy się w środę 23 października z Bayernem, a trzy dni później zagra z Realem Madryt.