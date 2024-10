Hiszpan nie ma złudzeń ws. Szczęsnego. "Wzbudza wątpliwości"

- Nie planujemy zmiany bramkarza z powodu Ligi Mistrzów. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale planujemy, że jutro i w środę zagra Inaki Pena. Jesteśmy też szczęśliwi, że Szczęsny jest z nami - powiedział na sobotniej konferencji prasowej trener FC Barcelony Hansi Flick. Takie słowa niemieckiego szkoleniowca jednoznacznie wskazały na to, że Wojciech Szczęsny będzie musiał poczekać na debiut w barwach nowego klubu.

Głos z Hiszpanii ws. Szczęsnego. Jasne słowa

Kibice - zwłaszcza ci z Polski - mogą zastanawiać się, kiedy Inaki Pena zostanie zastąpiony przez polskiego golkipera. Przypomnijmy, że Hiszpan to nominalnie rezerwowy bramkarz - zmiennik Marca-Andre ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji i nie jest brany pod uwagę przez Hansiego Flicka.

Głos ws. obsady katalońskiej bramki zabierają niemal wszyscy. Tym razem przyszedł czas na Rubena Santandera z Punto Deportivo, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" podzielił się swoimi odczuciami.

- Osobiście postawiłbym na Szczęsnego, bo to bramkarz z wieloletnim doświadczeniem, daje większą pewność w bramce. Ale rozumiem, że trener nie chce od razu odstawiać Peny. Flick podjął tę decyzję na chłodno. Jest Niemcem, ma takie zdystansowane podejście, nie dał ponieść się głosom opinii publicznej - przyznał dziennikarz.

Dodał, że w Barcelonie rola bramkarza jest specyficzna. Wynika to z wysoko ustawionej obrony. Zwrócił uwagę, że Pena często waha się, czy wychodzić do piłek, czy zostawać między słupkami. - Takie zachowanie wzbudza wątpliwości u obrońców. Czują się wtedy mniej pewnie. Dlatego kluczowe jest to, by bramkarz był niezawodny na każdym polu - powiedział Santander.

Dlaczego więc przynajmniej na razie, to Pena będzie numerem jeden w bramce FC Barcelony? Według eksperta chodzi o zaufanie Hiszpanowi. - Myślę, że trener chce obdarzyć Inakiego zaufaniem, a nie psychicznie go "zabić". Gdyby Szczęsny zagrał w niedzielę, pewność siebie Inakiego spadłaby już na samo dno. To byłby dla niego koniec w Barcelonie - skwitował dziennikarz.

FC Barcelona w niedzielę 20 października o 21:00 zagra z Sevillą. Relację z tego spotkania można będzie śledzić na Sport.pl.