Ancelotti odniósł się do afery z Mbappe. Jaśniej się nie da

Kylian Mbappe pewnie cieszy się na myśl, że piłka klubowa wraca do regularnej gry po ostatniej przerwie na mecze reprezentacji narodowych. Mbappe nie uczestniczył w ostatnim zgrupowaniu kadry Francji, za co spotkała go duża krytyka w kraju. Jednak najciemniejsze chmury zebrały się nad nim, gdy po wizycie w Sztokholmie został oskarżony o napaść na tle seksualnym oraz gwałtu.

Chociaż sam Mbappe napisał, że to wszystko jest "fake newsem", to cała sprawa toczy się swoim torem. - Jasno mówi: "nie mam sobie nic do zarzucenia". Żyje oczywiście inaczej niż my. Ma wokół siebie kordon sanitarny, żyje w pewnej bańce. To środowisko, w którym nie pozwala się mu ryzykować. Jest mocno wystawiony na widok publiczny, a jego bliskie otoczenie o tym wie i on sam również. Wszystko jest zorganizowane tak, by tego typu sytuacje nie miały miejsca - komentowała całą sprawę prawniczka napastnika Marie-Alix Canu-Bernard.

Carlo Ancelotti opisał sytuację Kyliana Mbappe w Realu Madryt po oskarżeniu o gwałt

Hiszpańskie media informowały, że w Realu Madryt wierzą w niewinność zawodnika i zachowują spokój w całej sprawie. To też przekazał na konferencji prasowej Carlo Ancelotti, który odniósł się do zamieszania wokół Mbappe ze znaną sobie dyplomacją.

- Dni wolne zostały zaplanowane i każdy wybiera, co w tym czasie robi - powiedział Ancelotti o wyjeździe Mbappe do Sztokholmu. - Rozmawiam z piłkarzami każdego dnia. Mogę skomentować to, co powiedziałem wcześniej. Na ten moment są to spekulacje. Nie widzę, żeby to na niego wpłynęło. Zamiast tego widzę w nim entuzjazm, żeby wnieść coś do drużyny - dodał włoski szkoleniowiec.

- Wykorzystał tę przerwę reprezentacyjną, żeby poprawić swój stan. Czuje się bardzo dobrze, jest szczęśliwy i nie może się doczekać powrotu i bycia ważnym dla drużyny. Te 15 dni bardzo mu pomogło, ponieważ jest innym graczem niż przed przerwą - poinformował Ancelotti, mówiąc o kondycji fizycznej Kyliana Mbappe.

Real Madryt w tabeli La Liga traci trzy punkty do pierwszej FC Barcelony. Kolejny mecz "Królewscy" rozegrają w sobotę 19 października o godz. 21:00 na wyjeździe z Celtą Vigo. Z kolei sam Mbappe w tym sezonie zdobył siedem bramek i zanotował asystę w 11 występach we wszystkich rozgrywkach.