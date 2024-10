Na taki widok czekali kibice Barcelony. Od razu zareagowali. "Polska moc"

Piłka klubowa wraca po przerwie na mecze reprezentacji narodowych. Tym samym kibice mogą czekać na debiut Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Polski bramkarz w rozmowie z katalońską stacją TV3 zapowiedział, że jest gotowy do gry. - Tak, przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy - podkreślił.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny razem na treningu FC Barcelony. Fani zachwyceni

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych katalońskiego klubu nie zabrakło zdjęć z okazji powrotu zawodników do treningów. Na jednym z nich postawiono na dwa polskie akcenty, publikując wspólne zdjęcie Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Co jasne - to od razu zachwyciło fanów Barcelony.

"Dwie legendy, jedna gra", "będą gotować", "polska moc w najlepszym wydaniu", "czekałem na to", "rozmowa dwóch mistrzów" - to wybrane komentarze kibiców, które pojawiły się pod tym wpisem na portalu X.

Czy Wojciech Szczęsny faktycznie zadebiutuje w najbliższym meczu z Sevillą? To może zdradzi Hansi Flick na sobotniej konferencji prasowej. W katalońskich mediach pojawiły się też doniesienia, jakoby Robert Lewandowski mógł liczyć w tym spotkaniu na odpoczynek. Dlaczego? Z jednej strony byłby to odpoczynek po meczach reprezentacji Polski, a z drugiej przezorność po brutalnym wejściu Dominika Livakovicia w meczu z Chorwacją.

Mecz FC Barcelony z Sevillą zostanie rozegrany w niedzielę 20 października o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.