Szczęsny na ustach Hiszpanów. "Ludzie nie mogą tego zrozumieć"

- Tak, przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy - mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie z katalońską telewizją. Były golkiper reprezentacji Polski jest piłkarzem Barcelony od początku października.

Hiszpanie mają dwa problemy ze Szczęsnym. Jeden poważny. Chodzi o papierosy

Szczęsny ma w najbliższych miesiącach zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Były bramkarz Juventusu był dla Barcelony najlepszą możliwą opcją na rynku - w końcu dopiero co przeszedł na sportową emeryturę. Teraz kibice - ci polscy oraz hiszpańscy - z niecierpliwością wyczekują debiutu Polaka. Wielu fanów oczekuje, że ten nastąpi już w niedzielę, gdy Barcelona o 21:00 zagra u siebie z Sevillą.

Jednocześnie okazuje się, że Hiszpanie mają dwa problemy ze Szczęsnym. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział o nich Samuel Garcia Martin. Hiszpan mieszkający w Polsce, były trener Barca Academy oraz Escola Varsovia, oraz nauczyciel języka hiszpańskiego.

I najpierw zwrócił uwagę właśnie na trudności językowe Hiszpanów z nazwiskiem polskiego bramkarza. - Brzmi to bardzo zabawnie. Najczęściej mówią "Szezny" albo "Czesni" - powiedział.

Jest jednak jeszcze jedna, poważniejsza kwestia. Chodzi o palenie papierosów. Ci, którzy śledzą hiszpańskie media, wiedzą, że pisząc o Szczęsnym, wspominały one o tym wielokrotnie. - Bramkarz topowego klubu, który pali? Ludzie nie mogą tego zrozumieć. Martwią się tym, że pali papierosy - tak ogólnie. Uważają, że to po prostu nie jest dobre dla sportowca - mówi Garcia Martin. Doszło do tego, że Szczęsny tłumaczył się z palenia papierosów hiszpańskim dziennikarzom.

Czy Polak zadebiutuje już w meczu z Sevillą? - Teraz przed drużyną trudne mecze. Myślę, że jeszcze nie jest gotowy, by debiutować. Wiem jednak, że w Barcelonie mówi się, że Wojciech Szczęsny nie przyszedł do klubu, żeby być rezerwowym - dodał Hiszpan.

FC Barcelona zagra z Sevillą w niedzielę 20 października o 21:00. W kolejnych meczach golkipera Barcelony - niezależnie czy będzie to Szczęsny, czy Inaki Pena - czekają jeszcze większe wyzwania. 23 października Barcelona zagra w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, 26 października czeka ją mecz ligowy z Realem Madryt, a 3 listopada odbędzie się derbowe spotkanie z Espanyolem.