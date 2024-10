Ter Stegen już wrócił na boisko! Barcelona ogłasza ważne wieści

We wrześniu niemiecki bramkarz doznał bardzo poważnej kontuzji. Ter Stegen został zniesiony z boiska na noszach. Wkrótce potem okazało się, że golkipera czeka bardzo długa przerwa. W tym sezonie w meczu Barcelony już raczej nie wystąpi.

Ter Stegen wrócił na boisko. Są zdjęcia. Szczęsny zagra z Sevillą?

Barcelona znalazła się w potrzasku. Tymczasowym zastępcą niemieckiego bramkarza został Inaki Pena, ale jego dotychczasowe występy w barwach katalońskiego zespołu nie świadczyły o tym, że może być on gwarantem sukcesów. W pośpiechu klub zaczął szukać nowego golkipera. Resztę historii zna już każdy. Do Barcelony - prosto z emerytury - trafił Wojciech Szczęsny. Wiele wskazuje na to, że Polak zadebiutuje już w ten weekend. On sam uważa, że jest gotowy. - Tak, przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy - powiedział o spotkaniu z Sevillą.

Tymczasem Barcelona opublikowała zdjęcia ter Stegena... na boisku. Oczywiście Niemiec wciąż jest daleko od powrotu do gry, ale już zaczął rehabilitację na terenie klubowych obiektów. W najlepszym wypadku szansę na występ dostanie pod koniec obecnego sezonu.

"Marc ter Stegen rozpoczął rehabilitację w Ciutat Esportiva" - poinformował klub.

"Pierwsze zdjęcia ter Stegena na boisku zbiegają się z niemal pełnym przygotowaniem Szczęsnego, który prawie na pewno będzie gotów do gry w niedzielę przeciwko Sevilli" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

Mecz FC Barcelona - Sevilla odbędzie się w niedzielę 20 października o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.