Doigrali się. Wielka kara dla Barcelony. "Naruszenie zasad"

FC Barcelona od lat ma problemy z finansami, które powodują problemy ze spełnianiem finansowego fair play i ściąganiem nowych piłkarzy. W związku z tym władze klubu kombinują i uruchamiają kolejne "dźwignie finansowe", takie jak sprzedaż zależnych spółek, czy odprzedawanie części praw telewizyjnych na rzecz zastrzyków gotówki. Jedna z takich spraw zakończyła się karą finansową.

Trybunał bezlitosny dla FC Barcelony. Wlepili im niemałą karę

FC Barcelona w ostatnich latach sprzedawała innym podmiotom swoje prawa telewizyjne, a jedna z takich transakcji z 2022 roku miała przynieść 200 mln euro. Przynajmniej tak wówczas donosiły hiszpańskie media, które to podawały tę kwotę jako pewnik. Sprawą zajął się jednak Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) w Lozannie i odkrył, że klub zataił część dochodów od tej transakcji.

Poinformowano o tym w programie "Tiempo de Juego" w radiu COPE. Trybunał odkrył nieprawidłowości i nałożył na Barcelonę karę w wysokości 500 tysięcy euro. Jej uzasadnieniem jest "naruszenie zasad, mających zapewnić stabilność finansową i uczciwość w piłce nożnej".

"Mundo Deportivo" pisze, że klub chciał "zgromadzić nadzwyczajne zyski ze sprzedaży aktywów", a to nie zgadza się z zasadami UEFA. CAS uważa, że Barcelona nie wykazała tych zysków "jako nadzwyczajnych, a chciała ukryć je jako zwyczajne". Na to w Trybunale nie ma zgody, stąd kara za działania Katalończyków. Sędziowie uznali to działanie, jako umyślne. Barcelona miała możliwość przyznania się do błędu, ale z niej nie skorzystała. Wówczas zapłaciłaby zaledwie 80 tysięcy euro.

Ta kara, chociaż nie jest bardzo dotkliwa, to może źle wpłynąć na zaufanie dla prezydenta Joana Laporty. W sobotę 19 października klub organizuje Walne Zgromadzenie Komisarzy, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe itp. Laporta ma tam również przedstawić prognozy gospodarcze i stan budżetu, za który krytykują go hiszpańskie media.