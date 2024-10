ESPN potwierdza, to co mówiło się o Lewandowskim. To nie były plotki

24,5 - to średnia wieku składu FC Barcelony w sezonie 2024/2025. W wyjściowym zestawieniu aktualnego lidera ligi hiszpańskiej często grają m.in. Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Marc Casado czy Eric Garcia. Żaden z nich nie ma więcej niż 23 lata, a odgrywają już wielkie role w drużynie.

Wyjątkowa rola Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

FC Barcelona ma najmłodszy skład La Ligi w sezonie 2024/2025. W tym momencie najstarsi w drużynie to: Robert Lewandowski - 36 lat, Wojciech Szczęsny (34), Inigo Martinez (33) i kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen (32).

Amerykańska stacja telewizyjna "ESPN" zwraca uwagę, że Lewandowski i Inigo Martinez pełnią ważną rolę mentorów dla młodszych zawodników. Zresztą sam Robert Lewandowski sam kilka razy podkreślał, że chętnie daje wskazówki młodszym piłkarzom, czy to w FC Barcelonie, czy w reprezentacji Polski. Na ten temat teraz zabrał głos Inigo Martinez.

- Wraz z Robertem Lewandowskim jestem jednym z starszych zawodników w drużynie, ale dziś młodzi gracze mają niezwykłą mentalność. Nie wyglądają na 17 czy 18 lat. Są doświadczeni jak na swój wiek, a my zawsze zapewnimy im tutaj jak najlepsze warunki do pracy. Udowodnili już, że są wystarczająco dobrzy, by grać dla Barcelony - powiedział Inigo Martinez dla ESPN.

FC Barcelona po dziewięciu kolejkach jest liderem La Ligi. Ma 24 punkty, trzy więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt i siedem od Atletico Madryt oraz Villarrealu.

FC Barcelona w następnej kolejce, w niedzielę 20 października zmierzy się przed własną publicznością z Sevillą. Trzy dni później drużyna Hansiego Flicka zagra hit w Lidze Mistrzów u siebie z Bayernem Monachium, a 26 października w lidze na wyjeździe z Realem Madryt.