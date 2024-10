PSG złożyło ofertę za Yamala. 250 mln euro na stole! Sensacyjna odpowiedź

Lamine Yamal ma zaledwie 17 lat, a swoimi występami zdołał już zachwycić cały piłkarski świat. W sieci często pojawiały się porównania Yamala do Leo Messiego. - Yamal to najlepszy skrzydłowy na świecie. Bez wątpienia ma potencjał, by być najlepszym piłkarzem na świecie w przyszłości. Ma 17 lat i bardzo długą karierę przed sobą. W świecie piłki nożnej czasami nie jest tak istotne, jak zaczynasz, lecz to, jak kończysz czy jaki jesteś przez 10, czy 15 lat - to z kolei słowa Roberta Lewandowskiego z wywiadu dla BR Football.

Barcelona ma w swoim składzie prawdziwą perełkę, ale nic dziwnego, że inne kluby też chętnie widziałyby Yamala u siebie. To może być talent generacyjny. O ciekawej ofercie za Yamala niedawno opowiedział Joan Laporta, prezes Barcelony.

Laporta odrzucił bajeczną ofertę za Yamala. Prosto z PSG. Chcieli tak zastąpić Mbappe

Joan Laporta był gościem podcastu na platformie streamingowej Barca One. Prezes Barcelony ujawnił, że odrzucił ofertę w wysokości 250 mln euro za jednego ze swoich piłkarzy. - Słuchajcie, przyszli do mnie około sześciu miesięcy temu, by kupić Lamine'a Yamala za 250 mln euro, a ja powiedziałem "nie" i to odrzuciłem. Jaką wartość ma Yamal teraz, gdy zdobył mistrzostwo Europy i jest jednocześnie znanym zawodnikiem na świecie? - powiedział Laporta.

W ten sposób Laporta potwierdził medialne doniesienia sprzed kilku miesięcy, gdy hiszpańskie media, ale nie tylko informowały o zainteresowaniu Yamalem ze strony Paris Saint-Germain. Katarscy właściciele tego klubu widzieli w Yamalu idealnego następcę dla Kyliana Mbappe i, zdaniem "Marki", oferowały za niego 200 mln euro. Barcelona miała odsyłać PSG do klauzuli w kontrakcie Yamala, wynoszącej dokładnie miliard euro.

- Otrzymaliśmy oferty na 200 milionów euro za takich zawodników jak Lamine Yamal, ale powiedzieliśmy nie. Ufamy temu chłopcu i wierzymy w jego sportowy rozwój. Poza tym nie mamy takiej potrzeby. Wręcz przeciwnie, jesteśmy w trakcie procesu finansowego ożywienia i już widzimy "wyjście z tunelu" - tak mówił Laporta w marcu br.

Yamal zadebiutował w barwach Barcelony 29 kwietnia 2023 r. w meczu z Realem Betis (4:0), gdy miał 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. Od tamtej pory Yamal zagrał 62 mecze w pierwszym zespole Barcelony, w których strzelił 12 goli i zanotował 14 asyst. Dodatkowo Yamal wystąpił w 17 spotkaniach reprezentacji Hiszpanii. Aktualny kontrakt Yamala jest ważny do czerwca 2026 r., ale w dniu, w którym Yamal ukończy 18. rok życia, obowiązywać już będzie umowa do czerwca 2030 r.