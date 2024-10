Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Kierunek Anglia

Niedawno Robert Lewandowski rozpoczął swój trzeci sezon w barwach Barcelony. Po jedenastu meczach we wszystkich rozgrywkach Lewandowski strzelił 12 goli, a tak świetną formę Polaka media w Hiszpanii przypisują pracy Hansiego Flicka. W swoim pierwszym sezonie w barwach Barcelony Lewandowski strzelił 23 gole w lidze hiszpańskiej, co wystarczyło do tego, by zostać najlepszym strzelcem ligi. Poprzednie rozgrywki były nieco gorsze, bo Lewandowski miał 19 goli po 35 meczach. Tak dobry początek sezonu 24/25 wskazuje na to, że Lewandowski może znów zostać królem strzelców LaLiga.

21 sierpnia Lewandowski skończył 36 lat. Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną jest ważny do czerwca 2026 r., ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia o dodatkowy sezon. W przypadku wypełnienia całej umowy Lewandowski będzie miał 39 lat.

Na przełomie 2023 i 2024 r. wydawało się, że Barcelona znalazła wymarzonego następcę Lewandowskiego. Klub sprowadził Vitora Roque z Athletico Paranaense za około 40 mln euro. Brazylijczyk jednak się nie sprawdził i trafił do Realu Betis na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Kto zatem może w przyszłości zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie? Media przekonują, że kandydatów jest kilku.

To są kandydaci do zastąpienia Lewandowskiego. Znany główny cel

Dziennik "The Sun" informuje, że głównym celem Barcelony jako następca Lewandowskiego jest Erling Haaland. W ten sposób Barcelona chce uczcić otwarcie nowego Camp Nou, do którego ma dojść w przyszłym roku. Koniec przebudowy ma za to nastąpić w 2026 r. Wspomniane źródło podaje, że prezes Joan Laporta ma zrobić wszystko, by ten transfer doszedł do skutku. "Laporta jest przekonany, że umowa może zostać zawarta ze względu na to, że Haaland jest na to gotowy" - czytamy.

Temat ewentualnego transferu Haalanda do Barcelony pojawiał się już kilka miesięcy temu. W lutym br. pojawiały się wieści, że Rafaela Pimenta, agentka Haalanda, spotkała się z Deco, a więc dyrektorem sportowym Barcelony. - Haaland? Nie potrzebujemy tak dużych transferów. Latem będziemy pracować nad rynkiem, ale nie spodziewam się wielkich transakcji - mówił Laporta w jednym z wywiadów. Dziennik "Sport" dodaje, że Barcelona planuje sprowadzić Haalanda w 2025 lub 2026 r.

"The Sun" pisze, że Barcelona ma też inne opcje, jeśli chodzi o pozycję środkowego napastnika. Mowa o Alexandrze Isaku z Newcastle United oraz Darwinie Nunezie z Liverpoolu. "Obaj są postrzegani jako potencjalne podpisy, które podekscytowałyby fanów. Są oni bardziej otwarci na przenosiny do Hiszpanii niż Haaland" - pisze brytyjski dziennik.

Aktualnie Haaland jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League z 10 golami. Isak i Nunez mają zaledwie po jednym trafieniu.