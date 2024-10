Szczęsny nie mógł się powstrzymać. Zakpił z dziennikarzy w Hiszpanii

Wojciech Szczęsny przeżywa teraz bardzo intensywny okres. Nie tak dawno postawił wznowić karierę piłkarską i dołączyć do FC Barcelony. W klubie ciężko pracuje na treningach, by wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Do tego dochodzi sobotnie pożegnanie z reprezentacją Polski przy okazji meczu z Portugalią (1:3) w Lidze Narodów i przeprowadzka do nowego domu w Castelldefels. Nic więc dziwnego, że w Hiszpanii polski bramkarz wzbudza szerokie zainteresowanie mediów. To bywa czasem przytłaczające, ale Szczęsny pokazał, że potrafi sobie z nim radzić.

Tak Szczęsny zbył dziennikarzy. A to żartowniś!

Kataloński dziennik "Sport" opublikował nagranie, na którym widzimy, jak samochód Szczęsnego otoczyli dziennikarze. Wszyscy próbowali dowiedzieć się, czy zagra w najbliższym meczu FC Barcelony z Sevillą (20 października, godz. 21:00). Ten nie chciał jednak udzielić odpowiedzi. Znalazł za to sposób, by w zabawny sposób wybrnąć z sytuacji.

Polski bramkarz opuścił szybę w samochodzie, wyciągnął rękę przez okno i wskazał nią na przód. Wtedy też, by odwrócić ich, uwagę zaczął wołać: "Lewandowski, Lewandowski!". Naszego napastnika oczywiście tam nie było, a Szczęsny zaczął się śmiać z własnego żartu, po czym z szerokim uśmiechem na ustach odjechał.

A czy Szczęsny rzeczywiście zagra od pierwszej minuty w najbliższym spotkaniu z Sevillą? Co do tego nie można mieć pewności. Sam zainteresowany podkreślał w wywiadach, że nie ma gwarancji na bycie pierwszym bramkarzem. Jak na razie Marka-Andre ter Stegena z powodzeniem zastępował Inaki Pena. Z drugiej strony dość optymistycznie zabrzmiały niedawne słowa trenera FC Barcelony Hansiego Flicka. - Jest w bardzo dobrej formie, ale niestety potrzebuje więcej czasu, aby być w kadrze. Po przerwie na mecze reprezentacji dostanie swoją szansę - mówił w kontekście Szczęsnego po meczu z Deportivo Alaves (3:0).